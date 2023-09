Iba a pagar su agua y le decomisan mercancía a vendedor de pan en León

Ciudadanos en redes sociales denunciaron el presunto abuso de autoridad cometido por dos sujetos de las Dirección de Comercio y Consumo, en contra de un adulto mayor, vendedor de pan en la zona centro de León, Guanajuato.

Los sujetos fueron señalados por quitarle su herramienta de trabajo, es decir su mercancía con todo y triciclo, y aseguran que además, ni siquiera se identificaron como funcionarios para realizar este decomiso de pan.

Incluso señalan que cuando un ciudadano les reclamó por su actuar, uno de ellos se burla de él.

Don Gregorio, el vendedor de pan, señaló que solo iba a pagar su recibo del agua.

“Le da risa mira, se burla, porque de eso viven, de robar, vergüenza les debería de dar”, comentó uno de los testigos de la arbitrariedad.

“Yo nada más iba a pagar mi agüita”, a veces me quisiera matar, me quisiera morir, ya no aguanto esta situación. Viera cómo me levanto en la mañana, no puedo respirar, para que lleguen ellos y me quiten todo”, declaró Gregorio.

Buscan a panadero para ofrecerle apoyo

Tras la difusión del video y el reclamo ciudadano, el gobierno municipal informó que se comunicaron con Gregorio y prometieron apoyarlo.

En su página de Facebook, se informó que por instrucciones de la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez , la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León visitó a Don Gregorio Becerra, para brindarle atención integral a través del programa Fuerza León de Municipio de León.

Este programa consiste tanto en asistencia médica como en atenciones especiales para adultos mayores, a través del DIF León, Leon Saludable y otras dependencias, para que tenga una mejor calidad de vida.

Aseguró que tanto su carrito, como su mercancía, le fueron regresados el mismo día que ocurrió el abuso policial.