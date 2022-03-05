Venezuela: 9 de cada 10 mujeres, madres solteras, enfrentan pobreza

En Venezuela, 9 de cada 10 madres solteras viven en la pobreza. Son mujeres que encabezan sus hogares y que para subsistir, se ven obligadas a tener múltiples oficios; sin dejar atrás sus obligaciones como madres.

Desde hace un par de años, Yusmary Gómez quedó sola al frente de su hogar cuando su pareja decidió irse a Colombia en busca de un mejor trabajo que le permitiera enviarles dinero a ella y a sus dos hijos; pero la promesa no se cumplió.

Yusmary Gómez, 36 años:

Te voy a ser sincera, a mí me ha tocado que a veces la comida no me alcanza para los tres y yo tengo que sacrificarme y les digo a mis hijos que no tengo hambre.

Antes de que el padre de sus niños emigrara, Gómez era ama de casa, pero ahora, se gana la vida vendiendo golosinas cerca de su casa, en una barriada del oeste de Caracas. Esta mujer, madre de familia, es parte del 70% de las mujeres del país, que según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), no tiene empleo formal.

Yusmary Gómez:

Me siento orgullosa de mí misma, porque, a pesar de todo, comiendo precariamente, porque a veces no comemos proteínas como es, no nos acostamos sin comer.

Como cada viernes por la tarde, Adriana Bornacelli, madre de familia, espera mientras su hijo practica béisbol en una academia infantil. Para pagar su entrenamiento, los estudios y el resto de las necesidades de sus dos niños, ejerce múltiples labores.

Adriana Bornacelli, 31 años:

Me dedico a vender sopas los fines de semana. Tengo un emprendimiento, realizo cejas, pestañas y depilación. En eso es que yo me puedo ayudar.

La Encuesta de Condiciones de Vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, revela que las brechas entre hombres y mujeres se mantienen. Según el estudio, las mujeres se ven forzadas a reducir su jornada laboral o a renunciar a sus trabajos para apoyar a los hijos en las asignaciones escolares y, a la par, atender las tareas domésticas.

Disponer de menos tiempo hace también a las mujeres menos competitivas en el mercado laboral. De acuerdo con la ENCOVI, en el país las mujeres ganan, en promedio, 17% menos que los hombres.

