Después de que la dictadura de Nicolás Maduro consiguiera un tercer periodo en unas cuestionadas elecciones presidenciales, el régimen ha comenzado la persecución de opositores y periodistas, quienes se han visto en peligro por su labor de informar a la población en Venezuela.

Tarek William Saab, fiscal general venezolano, ha presumido más de mil detenidos tras las protestas realizadas en el país como resultado de las elecciones, las cuales fueron ratificadas por el tribunal del país, pero países como Estados Unidos y Chile han cuestionado por la falta de transparencia e irregularidades.

En este contexto, los periodistas de Venezuela han sufrido de hostigamientos y censura. Édgar Cárdenas, del colegio de periodistas de Caracas, lamentó que siga la “persecución a periodistas y medios quienes han venido cumpliendo con la función de informar”.

¿Qué es Operación Retuit?

Ante ello, una iniciativa llamada Operación Retuit representa un esfuerzo histórico para informar al pueblo venezolano con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA).

📢¡Undécimo episodio de Operación Retuit!



🎥 Hoy La Chama y El Pana analizan el papel crucial de las actas electorales en la crisis política de #Venezuela 🇻🇪



¿Por qué el CNE se niega a publicar detalles del #28J?🗳️



🔗 https://t.co/Lqn99vopj6#VenezuelaVota #LaHoraDeVenezuela pic.twitter.com/1kWB3rqRiL — El Bus TV (@elbusTV) August 28, 2024

Con La Chama y El Pana, dos avatares creados a través de la IA, las personas pueden tener acceso a contenido realizado por periodistas especializados, pero presentados por una imagen generada digitalmente.

“Fuimos generados con inteligencia artificial, pero nuestros contenidos sí son reales, verificados, de calidad y creados por periodistas”, menciona uno de estos avatares generados con Inteligencia Artificial.

¿Para qué sirve Operación Retuit?

El objetivo tanto de La Chama y El Pana es decir la verdad de lo que ocurre en la nación sudamericana, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, con el fin de evitar poner en riesgo a periodistas que alimentan con información verídica a estos avatares.

Conoce a La Chama y a El Pana, dos reporteros creados con IA para proteger la identidad de periodistas en el contexto postelectoral de Venezuela.



Ambos presentan la Operación Retuit, una iniciativa de la alianza de medios independientes #VenezuelaVota, que trabaja en la… pic.twitter.com/B45KgJ1kc2 — El Bus TV (@elbusTV) August 13, 2024

“Esta no es una cosa de alguien que les está contando, no son rumores, no son chismes, con resultados de centenares de periodistas que están en la calle”, explicó Carlos Eduardo Huertas, director de Connectas, una plataforma periodística de América Latina.

Agregó que otros periodistas han sido perseguidos, censurados o les han bloqueado sus sitios web y ha existido persecución contra los comunicadores en Venezuela, por ello, es necesario este esfuerzo de información.