¡Cuidado con el bacalao falso! Conoce las recomendaciones para evitar ser estafados en vísperas de Navidad

Si usted acostumbra a comprar bacalao para cenar en Navidad o en Año Nuevo, tenga mucho cuidado, porque en algunos negocios le podrían estar vendiendo otro tipo de pescado.

En varios locales hacen pasar otros pescados como bacalao, vendiéndolo aún más barato de lo normal, por lo que la gente se confía sin saber si es realmente el producto que busca o no.

¿Qué pescado se está vendiendo como bacalao?

De acuerdo con un estudio realizado por Oceana, una organización protectora de los océanos, el 31.5 por ciento de lo que se comercializa como bacalao en México en realidad es tilapia, mero, robalo, mantarraya y tiburón.

Este tipo de especias pueden ser vendidas en el mercado hasta tres veces más baratas, “Con el precio te identificas mucho, porque luego también 100 pesos, 120, pues nunca vas a encontrar un bacalao de ese precio y mucho menos bueno” menciona Alondra Piña, comerciante.

¿Cómo identificar un bacalao falso?

La mayoría de las personas no saben si realmente compró bacalao o no, dándose cuenta hasta que lo cocinan, es por eso que comerciantes establecidos de la Central de Abasto de la Ciudad de México (CDMX) recomiendan lo siguiente.

El bacalao original se puede identificar por tener un espinazo que se le quita fácilmente, aparte de que cuenta con un olor dulce.

“Lo puede identificar porque tiene su espinazo que es este y tiene el huesito que se le quita fácilmente y aparte el olor que tiene el bacalao sabemos que es nuevo porque tiene un olor exquisito”, menciona Gloria, comerciante de la Central de Abasto

“El Campeche igual, ese no tiene hueso, es de las costas de México, no tiene hueso, pero igual, el color es muy semejante al noruego. Es totalmente marfil, preferentemente pídanlo entero, no fileteado para que puedan identificar esa parte” dijo Maximiliano Morales, comerciante.

Otra de las recomendaciones para evitar adquirir un bacalao falso es comprarlo en negocios debidamente establecidos, la textura, el aroma y el sabor son característicos de auténtico bacalao.

La carne de tiburón y de la tilapia, emane un olor fuerte “En cambio, con el tema de tiburón y la tilapia es un poquito no tan agradable el olor. Huele a pescado común y corriente”, dijo comerciante.

La venta de bacalao en estas fechas son muy comunes, pero esta estafa ya fue reportada por la Red de Oceana desde hace 5 años.