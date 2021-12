Madres adornan árbol de navidad con fotos de desaparecidos en Veracruz

En Veracruz, el colectivo ‘Madres en búsqueda Belén González’ adornó un árbol de navidad con peculiares esferas que encierran el mejor de los deseos para este año que termina; la aparición con vida de sus seres queridos y que han sido reportados como desaparecidos.

Cada esfera tiene la fotografía y el nombre de una persona desaparecida y el árbol de navidad que las sostiene fue instalado al interior de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

“Ponemos nuestro arbolito navideño en honor a nuestros hijos desaparecidos , es una forma de hacerle llegar a ellos nuestro sentir donde quiera que estén”, expresó Belén González a Fuerza Informativa Azteca.

Para este grupo de mujeres en Veracruz no hay nada peor que un hijo ausente, por ello expresan que desde hace años ya no celebran estas fechas porque es cuando el dolor de no saber de sus seres queridos se recrudece.

“Para nosotras no hay navidad, no hay año nuevo. no hay nada porque nos hacen falta nuestros desaparecidos, desde que ellos desaparecen, desaparece algo de nosotros”, dijo Hilda de la Cruz Alonso, madre que desde el 2016 busca a su hijo Miguel Ángel León de la Cruz.

Aunque hay madres que han fallecido en el camino de buscar y encontrar a su hijo, ellas no se rinden y en memoria de sus compañeras guardan la esperanza de encontrar con vida a sus 29 desaparecidos.

“Son fechas que duelen y lastiman. Hay que sacar la fuerza para seguir adelante hasta encontrarlo”, dice con lágrimas en los ojos Hilda de la Cruz.

Aseguran que no hay nada peor que un hijo ausente y esa impotencia de no saber dónde están, pero sus ganas de volver a verlos les da fuerza para seguir realizando actividades de difusión y búsqueda.

En México, hay más de 94 mil desaparecidos

Con el paso de los años, algunas madres no pierden la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida, incluso otras han perdido la vida en su lucha por encontrarlos.





Este es el segundo año que este colectivo de madres buscadoras instala su árbol de navidad en las instalaciones de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Coatzacoalcos, Veracruz .

En México, hay 94 mil desaparecidos, de acuerdo con la organización Amnistía Internacional (AI).

Entre febrero de 2019 y octubre de este año se han realizado más de dos mil jornadas de búsqueda de personas, sin embargo ante la falta de apoyo de las autoridades, varios colectivos de mujeres, han hecho hasta lo imposible por la desesperación de encontrar a sus sere queridos y más e estas fechas de fin de año.

