Se daña juego mecánico en Córdoba Veracruz, hay personas heridas

Al menos dos personas resultaron heridas, al zafarse un carrito de un juego mecánico de la Feria Cordobesa en la ciudad de Córdoba, en el estado de Veracruz.

El fin de semana, este accidente ocasionó que dos personas quedaron atrapadas en el carrito tipo carroza de cuento de hadas conocidas como tazas locas.

A pesar de lo ocurrido, no permitieron el ingreso de autoridades de auxilio para atender la emergencia.

El accidente ocurrió en la feria instalada en el bulevar Tratados de Córdoba, ubicada junto a una agencia automotriz.

La feria empezó a operar el pasado 14 de octubre y estará hasta el 5 de noviembre y entre los principales atractivos que ofrece está la famosa Monja de la feria.

Personal paramédico de la Cruz Roja llegó y cuando les permitieron el ingreso, las personas que se lesionaron, ya habían sido llevadas al servicio médico.

Reportan varios accidentes en Feria de Córdoba

Cabe recordar que en julio de este año en el mismo municipio se reportó la falla de un juego mecánico de otra feria que dejó cinco personas heridas cuando estaba instalada en la comunidad de Palenque Palotal, Córdoba.

Aquella ocasión la plataforma de un juego mecánico llamado Musical se desplomó. El piso o plataforma del juego mecánico cayó y uno de los carritos salió disparado con sus ocupantes, entre ellos varios menores de edad.

Afortunadamente las lesiones que sufrieron no fueron graves y los usuarios resultaron sin daños mayores.

Por el accidente se suspendió la operación de todos los juegos mecánicos de la feria.