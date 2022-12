Buscan a Yamilet y a Guadalupe en distintos puntos de Veracruz

La Comisión Estatal de Búsqueda reportó la desaparición de dos mujeres; una adolescente de 14 años de nombre Yamilet Hernández Chama, en el municipio de Xalapa, Veracruz y Guadalupe Rodríguez Chiu en el puerto de este destino.

El domingo, la Comisión Estatal de Búsqueda reporta la desaparición de la adolescente Yamilet Hernández Chama, en el municipio de Xalapa, Veracruz.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda, la joven de 14 años de edad, fue vista por última ocasión en la localidad de El Castillo, cerca de la capital del estado.

La adolescente mide 1.45 metros, tiene ojos café oscuro, piel morena clara y cabello negro, lacio, hasta el hombro.

Como señas particulares, Yamilet tiene una cicatriz en la mano izquierda y un lunar arriba del labio, en el lado izquierdo del rostro.

Para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizar a la desparecida se pone a disposición el número 228 319 3187 o al 9-1-1.

Buscan a otra mujer en el puerto de Veracruz

La Comisión Estatal de Búsqueda reportó la desaparición de una mujer de 45 años en el puerto de Veracruz.

Se trata de Guadalupe Rodríguez Chiu, mide 1.43 metros, es de tez blanca, tiene ojos color verde (pupilentes) y cabello largo, crespo y teñido.

Como señas particulares tiene labios delgados y nariz alargada.

Cualquier información que ayude a dar con su paradero, favor de reportarla al 911 o al 228 319 3187 o en las referencias que se mencionan en la ficha de búsqueda.

Dos menores desaparecidas desde el 15 de diciembre

Las menores Yazarhi Yamileth Ruíz y Tania Ivette Castillo de 14 años, desaparecieron desde el 15 de diciembre en la Colonia Cima del Sol, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Ambas salieron de la Secundaria Mixta número 79 pero nunca volvieron a casa. A decir de Daniela, la mamá de Yamileth, la última llamada que tuvo con su hija fue 20 minutos antes de que ya no volviera a saber de su paradero.

“Porque yo hablé con mi hija faltando como un 10 a la 1, me comunico con mi hija y me dice que vienen por otra calle que porque había mucha gente por esa; pero pasaron 20 minutos, 25 minutos y no, no llegaba,” dijo Daniela Ruiz, mamá de Yamileth.

Yazarhi es la mayor de sus hermanas y sus padres al igual que los de su amiga, se encuentran desesperados por saber en dónde se encuentran, pues no tienen pistas exactas de en dónde o en qué calle, ambas menores desaparecieron.

Además Daniela Ruiz, mamá de Yamileth agregó: “nadie nos dice una noticia certera pues, algo que realmente podamos ver con ella. Ahorita estamos destrozadas porque no sabemos nada, ahorita nos dicen que ya las vieron aquí, ya las vieron allá.”

Aunque han contado con el apoyo de vecinos y testigos, aún no encuentran las pruebas suficientes. Lo que más desean en estos momentos es que dejen de pasar las horas sin saber algún rastro de ellas.