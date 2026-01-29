¿Debes verificar tu holograma en CDMX en febrero? Fechas y requisitos para cumplirlo

Si conduces en la Ciudad de México (CDMX), febrero es un mes clave para evitar multas y mantener tu auto en regla. Con la actualización anual de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) y el avance del calendario del primer semestre, es vital saber si tu engomado debe presentarse este mes en el verificentro.

A continuación, te detallamos qué placas deben cumplir con el trámite ahora y cuánto tendrás que pagar tras los ajustes de tarifas de 2026.

¿Qué autos verifican en CDMX en febrero 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) para el primer semestre de 2026, en febrero se empalman dos periodos de verificación . Debes prestar atención si tu vehículo tiene engomado amarillo o rosa.



Engomado Amarillo (Terminación 5 o 6): Tienen hasta el 28 de febrero como fecha límite. Si no has verificado, este es tu último mes para hacerlo sin multa extemporánea.

Tienen hasta el como fecha límite. Si no has verificado, este es tu último mes para hacerlo sin multa extemporánea. Engomado Rosa (Terminación 7 u 8): Su periodo inicia formalmente en febrero y se extiende hasta marzo. Si quieres evitar las filas de fin de periodo, este es el momento ideal para acudir.

Ojo: Si tu auto tiene engomado amarillo y no verificas antes de que termine febrero, serás acreedor a una multa por verificación extemporánea.

Ya está disponible el calendario de verificación vehicular del primer semestre de 2026.

Recuerda realizar tu verificación de acuerdo con el color del engomado de circulación o el último dígito numérico de la placa.



Consulta la información: https://t.co/E8BB7ZjHuT pic.twitter.com/Ucaw28w4tW — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) January 2, 2026

Costos y requisitos actualizados para 2026

Para este primer semestre de 2026, el costo del trámite se mantiene estandarizado para todos los hologramas (00, 0, 1, 2, Rechazo y Evaluación Técnica), pero debes tener en cuenta que el valor se ajusta conforme a la UMA vigente, que para este año asciende a $118.31 pesos.



Costo de la verificación: El precio oficial es de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente más IVA .

Nota importante: Hasta enero el costo rondaba los 738 pesos , pero el INEGI actualiza el valor de la UMA a partir de 1 de febrero , por lo que a partir de este mes costará $764.44 pesos con IVA .

El precio oficial es de . Hasta enero el costo rondaba los , pero el INEGI actualiza el valor de la UMA a partir de , por lo que a partir de este mes costará . Multa por no verificar: Si se te pasa la fecha, la multa por verificación extemporánea asciende a 20 veces la UMA vigente, que a partir de febrero será de $2 mil 346 pesos.

Documentos necesarios para tu cita

Antes de acudir al verificentro, asegúrate de cumplir con estos requisitos para evitar que te rechacen el trámite:



Cita impresa: Debes agendarla previamente en el portal oficial de Verificentros de la CDMX. Identificación oficial vigente. Tarjeta de circulación vigente. Comprobante de la última verificación o pago de multa (si aplica). No tener adeudos: Es fundamental estar al corriente con el pago de tenencia y multas de tránsito. Si tienes fotocívicas o sanciones pendientes, no podrás verificar. Copia de la factura: Solo si el auto es nuevo.

Recuerda que los vehículos con holograma Doble Cero "00" o los Híbridos y Eléctricos (Exentos) tienen condiciones especiales y vigencias más largas, por lo que te recomendamos revisar tu constancia anterior para confirmar tu fecha.