Verificación vehicular 2026 en Puebla: ¿Nuevos costos? Conoce las fechas clave, precios oficiales y multas que debes evitar

Si tienes auto en Puebla, la verificación vehicular 2026 ya tiene calendario oficial y conviene tenerlo claro desde ahora para evitar filas, multas y contratiempos.

El Gobierno estatal confirmó que la verificación vehicular en Puebla se aplicará durante el primer semestre del año, con fechas definidas según la terminación de la placa y sin cambios en el costo respecto a 2025.

Calendario oficial y costos de la verificación vehicular 2026 en Puebla

Para este 2026, la verificación vehicular en Puebla tendrá un precio único de 628 pesos, sin importar si el vehículo obtiene holograma “00”, “0”, “1” o “2”.

En el caso de autos híbridos, la verificación vehicular en Puebla permite acceder a un certificado exento con vigencia de seis años, mientras que los vehículos eléctricos quedan exentos de manera permanente, pagando únicamente 280 pesos por el trámite administrativo.

La verificación vehicular Puebla se realizará conforme al último número de la placa:



Placas 5 y 6: enero – febrero

Placas 7 y 8: febrero – marzo

Placas 3 y 4: marzo – abril

Placas 1 y 2: abril – mayo

Placas 9 y 0: mayo – junio

Respetar estas fechas ayuda a evitar prisas de última hora y gastos innecesarios, ya que el rezago en la verificación vehicular en Puebla puede derivar en multas y en la acumulación de trámites pendientes.

Requisitos y cómo agendar tu cita para verificación vehicular en Puebla

Para realizar la verificación vehicular, en Puebla deberás presentar identificación oficial vigente, tarjeta de circulación, holograma anterior y el certificado del semestre previo.

La cita se agenda en línea, a través del portal oficial del estado , donde eliges verificentro, fecha y horario. La confirmación llega directamente a tu correo electrónico.

Multas por no cumplir con la verificación vehicular en Puebla

Circular sin verificación vehicular vigente en Puebla puede salir caro: La multa actualizada, conforme a la UMA, va de 2 mil 74 a 2 mil 263 pesos, además del trámite pendiente. Por eso, realizar la verificación vehicular en tiempo no solo es obligatorio, también evita gastos innecesarios.

Actualmente, Puebla cuenta con verificentros en municipios como Puebla capital, San Andrés y San Pedro Cholula, Atlixco, Tehuacán, Huejotzingo y San Martín Texmelucan, lo que facilita cumplir con la verificación vehicular Puebla sin recorrer largas distancias.