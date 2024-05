Así fue como Verónica Toussaint conoció a su novio mientras luchaba contra el cáncer

“Mientras yo ando peleándome con las quimioterapias, lo conocí. Si me preguntan cuánto llevo con él, llevo 16 quimios, dos cirugías, dos Covids y 15 radios”, esa fue la respuesta de Verónica Toussaint a un periodista quien le preguntó si estaba enamorada. Pero ¿quién era su novio?

La conductora y actriz enfrentó una difícil batalla contra el cáncer de mama; fue diagnosticada hace tres años luego de que detectarse un bulto en una axila, ayer 16 de mayo se dio a conocer su muerte, tras un largo proceso médico.

¿Quién era el novio de Verónica Toussaint?

Sus amigos la describen como una mujer espiritual, inteligente, divertida, llena de buen humor y amorosa lo cual quedaba en evidencia cuando reveló que en medio de su lucha contra el cáncer, conoció al amor de su vida.

Aunque Verónica Toussaint fue reservada en la identidad de su novio, sí dijo lo que significaba para ella “El Güero” como le llamaba.

"Él se dedica a los textiles, gracias a Dios no se dedica a esto (el espectáculo). El Güero, que es una preciosidad que la vida me regaló y que también es una de las razones por las que estoy agradecida con este proceso porque lo he vivido enamorada, porque tener una ilusión mientras estoy viviendo esto y que él es un guerrerazo por aventarse el tiro de acompañarme e irme conociendo”, relató.

Reveló algunos detalles de lo que significa él en su vida: “Hace poquito me dijo ‘yo estoy muy agradecido por el proceso que has vivido y hoy eres la mujer que eres’. Imagínate enamorarte mientras andas defendiendo tu vida, el amor es un gran motor”, respondió en una entrevista en televisión.

Aseguraba que su novio era “un angelazo, es in regalote y ha sido muy bonito enamorarme a los 46 porque te enamoras diferente que a los 22, es precioso”.

Murió Verónica Toussaint a los 48 años

Verónica Toussaint, conductora y actriz ganadora de un Premio Ariel, murió a los 48 años de edad luego de luchar contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) la noche de este jueves 16 de mayo.

La ganadora del Ariel por la película Oso Polar enfrentó una larga batalla contra el cáncer de mama y en más de una ocasión demostró que era una guerrera al jamás darse por vencida.

Una de las frases que más se recuerda de ella por ser una gran lección de vida:





“Si a mi me toca morirme pronto te puedo decir que me muero en paz, que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble. O sea, me he gastado la vida y a partir de ahorita lo que tenga yo de vida es ganancia, no le debo nada a nadie, lo que he hecho lo he hecho por mi trabajo porque me levanto todos los días y porque le he chingado, entonces me moriré tranquila”, declaró hace poco más de un año.