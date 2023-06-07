Estados Unidos oculta naves extraterrestres, dice un veterano de la Fuerza Aérea

David Grush, veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aseguró que el gobierno tiene en su poder varias naves extraterrestres que fueron recuperadas y las mantienen en secreto.

El también exmiembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial relató para el medio NewsNation, que las autoridades estadounidenses han recuperado “vehículos de origen no humano” que han aterrizado o se han estrellado en nuestro planeta.

“Estos están recuperando vehículos técnicos de origen no humano, llámelo nave espacial si quiere, vehículos de origen exótico no humano que han aterrizado o se han estrellado”, dijo Grusch.

Añadió que la información de las naves extraterrestres se le está ocultando al Congreso y cuando entregó la información clasificada a los legisladores sufrió “represalias”.

|Pixabay

Explicó que las pruebas de que son naves hechas fuera del planeta son la morfología de éstas, pruebas de ciencia de materiales y la posesión de disposiciones atómicas únicas y firmas radiológicas.

David Grush no es el único en afirmar que existe vida fuera de la Tierra, Jonathan Grey, del Centro Nacimiento de Inteligencia Aérea y Espacial (Nasic), también ha hecho este tipo de declaraciones donde se señala que “no estamos solos”.

Grey también dijo que estos casos no solo ocurrieron en Estados Unidos, sino que se trata de un fenómeno mundial, donde varios gobiernos han encontrado pruebas de vida extraterrestre.

¿Los extraterrestre ya viven en la Tierra?

Garry Nolan, científico de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, señaló que los extraterrestres ya se encuentran en la Tierra.

El experto, que lleva años estudiando la teoría sobre que los extraterrestres podrían estar entre nosotros, indicó que estos seres viven entre nosotros utilizando una avanzada inteligencia con algún tipo de intermediario.