Iztapalapa revive la Pasión: fe, dolor y miles de miradas en el Viacrucis 2026

Miles acompañan el Viacrucis de Iztapalapa 2026 en una de las tradiciones más impactantes de Semana Santa en México.

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La alcaldía Iztapalapa volvió a convertirse en el epicentro de la fe con la representación número 183 del Viacrucis de Iztapalapa, donde miles de personas se congregaron en calles y puntos clave para presenciar uno de los eventos más emblemáticos de la Semana Santa en México.

Desde muy temprano, los asistentes comenzaron a ocupar cada rincón para seguir de cerca el recorrido de Jesús de Nazaret rumbo al Calvario. Más allá de la tradición, esta representación no solo revive un pasaje bíblico, también invita a reflexionar sobre los desafíos personales y colectivos.

¿Cómo inició el Viacrucis de Iztapalapa 2026?

Tras un juicio considerado injusto, comenzó la llamada Vía Dolorosa. El momento en que Jesús toma la cruz marcó el arranque de uno de los pasajes más intensos. La carga simboliza no solo el sufrimiento físico, sino también el peso de las adversidades que enfrentan las personas día a día.

La representación número 183 del #ViacrucisdeIztapalapa ha comenzado.



Tras el juicio injusto, inicia la Vía Dolorosa rumbo al Calvario. Más allá de la tradición, este momento nos invita a una reflexión profunda sobre los obstáculos que enfrentamos como individuos y sociedad.… pic.twitter.com/JpoachK7XE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026

Las tres caídas de Jesús: momentos clave del recorrido

Uno de los instantes más impactantes fue la primera caída. Bajo burlas de soldados y la mirada atenta de miles, Jesús cayó vencido por el peso de la cruz, pero se levantó, generando un mensaje de resistencia.

La segunda caída llegó con el agotamiento acumulado. En ese punto ocurrió uno de los momentos más emotivos: el encuentro con Virgen María, donde el dolor y la fe se mezclaron en una escena que conmovió profundamente a los asistentes.

La tercera caída marcó un punto crítico. El cansancio extremo se hizo evidente mientras se escenificaba el encuentro con el Judío Errante, quien le negó descanso, intensificando la tensión del recorrido.

¿Qué significado tiene el acto de la Verónica?

En el cruce de Hidalgo y Estrella, la figura de la Verónica protagonizó uno de los momentos más simbólicos. Al limpiar el rostro de Jesús, dejó su imagen plasmada en un lienzo, un acto que representa compasión en medio del sufrimiento.

En la cima del Cerro de la Estrella, la historia de Judas Iscariote cobró fuerza. Tras haber entregado a Jesús por 30 monedas, su figura refleja el conflicto entre ambición y culpa, en una de las escenas más tensas.

¿Cómo se vivió la crucifixión en Iztapalapa?

El momento cumbre llegó con la crucifixión. En el Cerro de la Estrella, convertido en el Monte Calvario, se representó uno de los castigos más brutales de la historia.

El ascenso a la cruz se realizó en completo silencio, generando un ambiente de respeto absoluto. Sobre la cabeza de Jesús, el letrero que lo identificaba como el “Rey de los Judíos” marcó el destino final.

En medio del dolor, destacó una de sus frases más poderosas: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, un mensaje de misericordia que contrastó con las burlas de los soldados.

El último momento de Jesús: así terminó la representación del Viacrucis

En los minutos finales, Jesús expresó su sed y recibió vinagre antes de pronunciar sus últimas palabras. Con ello, encomendó su espíritu a su Padre, cerrando la representación con un acto de entrega total.

Miles de personas permanecieron en silencio, presenciando el cierre de uno de los eventos religiosos más importantes de México, donde la fe, el dolor y la tradición se mezclan en una experiencia colectiva única.