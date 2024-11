“Mi hija fue víctima de feminicidio” ¿Cómo reconocer la violencia contra las mujeres?

Ximena experimentó el peor dolor que una madre pueda vivir, su hija Ana María fue víctima de feminicidio a los 18 años, a manos de su exnovio, después de los hechos, la familia de Ana, descubrió que las banderas rojas, que alertan sobre la violencia contra las mujeres.

¿Cómo reconocer la violencia?

Los actos de violencia se pueden reconocer por medio de señales, como el control, celos, aislamientos, menospreciar o invalidar lo que dicen las mujeres y los cambios de comportamiento.

En México, seis de cada diez mujeres entre 15 y 17 años de edad, han sido víctima de violencia. Hay diferentes tipos de violencia, desde la psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la económica o la violencia patrimonial.

Sin embargo, tenemos que aprender a identificar que tipo de violencia en las mujere s existe. Desde un primer instante se pueden reconocer actitudes o acciones que no deben permitirse.

En #México, 6 de cada 10 mujeres entre 15 y 17 años han sufrido violencia



Para combatirla hay que distinguirla, saber cuáles son las acciones que jamás deben permitirse y enseñarle a las niñas a no callar. @Lucero_Rdz_Mx en #Hechos pic.twitter.com/3dKU0WPBGa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2024

La violencia algunas veces suelen ser en un bajo grado, como un chiste, un grito, o un pellizco, hasta grados más graves de violencia, que pueden terminar en feminicidio .

Las señales se pueden notar desde que las víctimas tienen que dar sus contraseñas de redes sociales o de sus dispositivos móviles, o que tengan molestias por la forma de vestir.

Así como desde pequeños se les inculca a no dejarse tocar por nadie, a que no violenten su cuerpo, así desde la infancia deben de saber que en caso de sufrir cualquier tipo de violencia deben de expresarlo, y no solo en casa, sino también en la escuela, o con algún familiar cercano. La principal recomendación es no vivir en silencio esta violencia.

¿Qué es el violentrometro?

El violentrometro es una unidad de medida que ayuda a identificar las diferentes manifestaciones de violencia que son graduales, 30 son las categorías que hay dentro de este sistema de violencia.



Ignorar

Chantajear

Engañar/mentir

Celar

Prohibir amistades

Ofender

Humillar en público

Intimidar

Empujar

Controlar

Destruir artículos personales

Manosear

Golpear

Cachetear

Encerrar/ aislar

Forzar a una relación sexual

Amenazar de muerte

Violar

Mutilar

Asesinar

De acuerdo con las estadísticas, entre enero y junio de 2024, 168 mil 763 mujeres han llamado pidiendo auxilio por algún tipo de violencia al número de emergencia (911).