¿Quién es Víctor Bravo, el cantante de banda secuestrado en Chihuahua?

Frente a decenas de personas, un grupo armado se llevó por la fuerza, el domingo 15 de octubre al cantante Víctor Bravo, vocalista del grupo Edición 210, en Parral, Chihuahua, mientras cantaba en un lugar llamado drive inn "La Cabaña".

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua difundió la ficha de búsqueda del músico de 24 años de edad, quien fue secuestrado alrededor de las 11 de la noche.

Desde ayer, sus familiares comenzaron la búsqueda de Víctor Bravo y pidieron a las autoridades ayuda para localizarlo.

A través de redes sociales han pedido a las autoridades revisar las cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos para poder dar con el paradero de su ser querido.

“Pedimos de sus oraciones y su ayuda para difundir esta foto de mi primo. Estaba trabajando en La Cabaña y lo levantaron hombres encapuchados cuando estaba tocando. Entraron hasta el escenario. No llevaba con él ni su teléfono. Pedimos sus oraciones para que vuelva a su casa con su esposa y dos pequeños hijos, así como una madre desesperada”, se lee en uno de los mensajes difundidos por una supuesta prima.

Víctor mide 1.83 metros; es de tez morena, complexión robusta, cabello castaño oscuro, ojos café claros y redondos, cara redonda, nariz chata mediana y boca mediana.

Como seña particular tiene un tatuaje en la mano izquierda con el nombre de Regina y una fecha de nacimiento: 13/02/2021 y el de Manuel con la fecha 25/07/2022.

Cuando se lo llevaron, vestía pantalón de mezclilla color negro, camisa gris con azul a cuadros, botas negras y sombrero.

¿Cómo secuestraron al cantante Víctor Bravo?

De acuerdo con los reportes de testigos de lo ocurrido Víctor Bravo se presentaba en un evento en el drive-in llamado La Cabaña, que se ubica en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

En medio de la función, un grupo de hombres armados y enmascarados ingresó al lugar, subió al escenario y secuestró al joven cantante de 24 años.

Aseguran que el cantante fue forzado a subir a una camioneta Dodge RAM color blanco. El "levantón"fue cometido frente a todos los espectadores presentes en el evento.

El artista vestía una camisa a cuadros de tonos azules, pantalón de mezclilla negra, botas negras y un sombrero, de acuerdo con la declaración de su familiar no tenía con él su teléfono celular.

¿Qué se sabe de la ubicación del cantante Víctor Bravo?

De acuerdo con las primeras líneas de investigación el cantante de la agrupación sierreña habría dedicado un corrido a un supuesto narco de "La Línea" de Ciudad Camargo, cuando en esa localidad de Hidalgo de Parral opera Cártel de Sinaloa.

El cantante dedicó un corrido al presunto criminal Alfonso "Poncho" Arellanes de "La Línea", brazo armado del Cártel de Juárez en la localidad, minutos más tarde, mientras cantaba, Víctor Bravo fue privado de su libertad por un grupo de hombres armados y encapuchados

Medios de información locales informaron que incluso César Jáuregui Moreno, fiscal General del Estado confirmó que ha recibido informes sobre el presunto secuestro de un miembro del grupo musical Edición 210.

Refieren que el fiscal ha indicado que se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer los hechos y se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre su paradero.