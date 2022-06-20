Abuelito mata a balazos a su nieto luego de que éste lo golpeara

Argentina se convirtió en el escenario de una historia lamentable. Un abuelo mató a balazos a su nieto, luego de que el joven lo golpeara con un palo de escoba. Los hechos quedaron grabados por cámaras de seguridad.

La madre de Brian, de 29 años, asegura que su hijo estaba diagnosticado con trastornos de personalidad y que fue el abuelo quien decidió dejar de medicarlo. El adulto mayor fue detenido y más tarde liberado, por motivos de edad.

