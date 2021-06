VIDEO: Abuelito pide ir al zoológico como regalo de cumpleaños 105

Don Félix Ortiz Ramírez cumplió 105 años y el único regalo de cumpleaños que pidió a su familia fue visitar el zoológico para conocer a los animales del lugar y disfrutar de un recorrido a bordo del tren.

A través de su cuenta de Instagram, el Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podestá compartió un video de la visita, durante la cual, el adulto mayor pasea en su silla de ruedas y su bastón en mano por las jaulas de los rinocerontes y bisontes americanos.

Una visita inolvidable en el zoológico para Don Félix

A su entrada, el personal le colocó una pulsera rosa para que tuviera acceso a este centro destinado al fomento de la educación, investigación, cultura y preservación de la fauna nacional como mamíferos, aves, reptiles y anfibios desde su inauguración en 1975.

“Yo le pregunté a mi abuelo que qué quería de regalo porque yo no vivo aquí, quería complacerlo en algo que él disfrutara y se sintiera bien haciéndolo. Y me dice: ‘yo no quiero nada, no me compres nada, yo lo que quiero es ir al zoológico’”, relató su nieta quien le hizo realidad su sueño.

“Yo me alegro bastante, estoy bastante contento con los trabajadores, con mi familia que me trajo aquí. Mirando lo que nunca había visto”, expresó don Félix al pasear por uno de los zoológicos más grandes de Latinoamérica.

Zoológico agradeció la visita de compartir este momento

“Agradecemos a su familia por hacernos parte de este hermoso día y permitirnos documentar este valioso momento, deseamos para él y los suyos mucha alegría y paz, que sus días sigan estando llenos de ese amor del que pudimos ser testigos durante su visita”, publicó el zoológico.

“El poder ser el regalo de cumpleaños 105 de don Félix y poder cumplir su sueño de conocer el parque nos llena de una alegría que no podemos describir, el regalo fue para nosotros”, concluyeron.

