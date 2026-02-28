VIDEO: Cae avión militar con dinero del Banco Central en Bolivia; hay 15 muertos

Una tragedia de proporciones mayúsculas sacudió recientemente a la nación boliviana tras el siniestro de una aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea de dicho país. El evento ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, dejando un saldo fatídico de 15 individuos fallecidos.

El transporte militar, que cumplía con la tarea logística de movilizar activos monetarios propiedad del Banco Central de Bolivia, sufrió un percance crítico al momento de ejecutar los movimientos de despegue o aterrizaje, lo que provocó que la unidad se saliera del carril de la pista.

Caos en Bolivia, cae avión militar con dinero del Banco Central



Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana se accidentó en el Aeropuerto Internacional de El Alto. El saldo es devastador: 15 personas perdieron la vida.



La aeronave, que transportaba remesas del Banco Central de… pic.twitter.com/cvxziv1N0j — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 28, 2026

Tras el impacto, la estructura del avión quedó severamente dañada, lo que ocasionó que el cargamento de dinero que custodiaba quedara expuesto y disperso por toda el área del desastre.

En un escenario marcado por la devastación, se registró una conducta inusual por parte de diversos ciudadanos. Lejos de intentar colaborar en las labores de rescate o mostrar respeto por la pérdida de las 15 víctimas, una multitud se aproximó a los restos del fuselaje con la intención de sustraer los billetes que se encontraban tirados en el suelo.

La multitud saqueó el efectivo dispersado tras el siniestro

Las grabaciones obtenidas mediante plataformas digitales capturaron el instante en que este grupo de civiles realizaba actos de rapiña, aprovechando el desorden derivado del accidente aéreo. Ante esta situación de descontrol, el personal de bomberos que se encontraba en el sitio tuvo que intervenir de manera inmediata.

Para intentar alejar a los saqueadores y proteger la integridad de la zona, los rescatistas comenzaron a disparar ráfagas de agua contra quienes intentaban recolectar el efectivo del Banco Central.

Las autoridades intervinieron con gases lacrimógenos

La tensión aumentó hasta que las fuerzas policiales arribaron al complejo aeroportuario de la ciudad de El Alto para restablecer el orden. Los agentes de seguridad se vieron en la necesidad de emplear gases lacrimógenos para dispersar a la gente que persistía en sus intentos de robo en medio de los escombros.

Mientras los oficiales tomaban control del perímetro, las labores de contención continuaban en un ambiente hostil donde el interés por el dinero esparcido parecía sobrepasar la conmoción por el fallecimiento de las personas que tripulaban la aeronave militar.

Este suceso ha generado un impacto profundo debido a la combinación de la pérdida humana y los actos vandálicos posteriores. Las autoridades se enfocaron finalmente en resguardar los valores monetarios restantes y en asegurar el área para los peritajes correspondientes, mientras el país procesa las imágenes de ciudadanos intentando lucrar con la desgracia del accidente que cobró 15 vidas en la terminal aérea.

