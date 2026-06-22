¿Quién es Moisés Borjón? El alcalde de Tamaulipas que invitó a creadora de contenido para adultos durante festejos del Día del Padre

¡De no creerse! La celebración del Día del Padre organizada por el Ayuntamiento de Llera, Tamaulipas, pasó de ser un evento con música y actividades recreativas a convertirse en uno de los temas más comentados en redes sociales tras la aparición de Lexy Beltrán, quien es conocida como "La Diabla" por su contenido de adultos.

Tras el evento, el nombre del alcalde Moisés Borjón Olvera en estar en polémica al ser quien habría autorizado dicho evento.

¿Quién es Moisés Borjón, presidente municipal que celebró evento del Día del Padre con luchadoras y creadora de contenido para adulto?

A diferencia de otros políticos que construyen su carrera desde cargos públicos, Moisés Antonio Borjón Olvera llegó a la alcaldía procedente del sector salud.

El ahora alcalde es médico cirujano, profesión que obtuvo tras concluir sus estudios en la Universidad del Noreste (UNE), donde se tituló en 2013. Posteriormente complementó su preparación con un diplomado enfocado en diabetes mellitus impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Antes de competir por un cargo de elección popular, desarrolló su actividad profesional en la medicina privada mediante un consultorio conocido como Farmacias Borjón. De acuerdo con la información curricular difundida por el propio Ayuntamiento, también colaboró durante dos años en la Secretaría de Salud del municipio de Llera, aunque no se detallan las funciones específicas que desempeñó.

El salto de Borjón Olvera a la política ocurrió en las elecciones municipales de 2021, cuando contendió bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

La celebración que puso al alcalde Moisés Borjón en el centro del debate

La reciente polémica, sin embargo, desplazó momentáneamente esos planteamientos de gobierno.

El evento organizado para celebrar el Día del Padre incluyó presentaciones musicales, lucha libre y la participación de Lexy Beltrán, influencer que ha ganado notoriedad por compartir contenido para adultos en redes sociales y plataformas de suscripción.

Mientras las críticas crecían en internet, el alcalde evitó entrar en el debate. En cambio, difundió un mensaje institucional en el que calificó la celebración como un espacio de convivencia para reconocer a los padres de familia del municipio.