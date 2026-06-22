Apoyo al Desempleo Edomex 2026: quiénes pueden recibir hasta 9 mil pesos y cuáles son los nuevos requisitos

Las personas que perdieron su empleo en el Estado de México y buscan una alternativa para enfrentar los gastos mientras encuentran una nueva oportunidad laboral ya pueden prepararse para solicitar el Apoyo al Desempleo Edomex; el programa contempla la entrega de hasta 9 mil pesos por beneficiario , además de mecanismos de vinculación con empresas para facilitar el regreso al mercado laboral formal.

La convocatoria está dirigida a habitantes de los 125 municipios mexiquenses que se encuentren desempleados por causas ajenas a su voluntad. El apoyo económico se entregará de manera temporal y busca fortalecer la estabilidad financiera de quienes atraviesan una etapa sin ingresos laborales.

¿Cuánto dinero entrega el Apoyo al Desempleo Edomex?

De acuerdo con la convocatoria, las personas seleccionadas podrán recibir un apoyo económico de hasta 9 mil pesos, distribuidos en tres depósitos mensuales de 3 mil pesos cada uno, siempre sujeto a la disponibilidad presupuestal del programa.

Además del recurso monetario, los beneficiarios podrán acceder a esquemas de vinculación laboral a través de las Oficinas Regionales de Empleo, donde recibirán orientación para incorporarse nuevamente a un trabajo formal.

Entre los beneficios destacan:



Hasta 9 mil pesos por beneficiario.

Tres depósitos mensuales de 3 mil pesos.

Asesoría laboral gratuita.

Vinculación con empresas locales.

Acceso a servicios de orientación para la búsqueda de empleo.

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¿Quiénes pueden solicitar el apoyo?

El programa está dirigido a personas que formen parte de la población económicamente activa y cumplan con los siguientes requisitos:



Tener 18 años o más.

Ser mexicano por nacimiento o naturalización.

Residir en el Estado de México.

Haber perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad durante los últimos 18 meses.

Manifestar interés en reincorporarse al mercado laboral formal.

También deberán presentar documentación como identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio, Formato Único de Bienestar y documentos que acrediten la relación laboral previa o la pérdida del empleo.

¿Cuáles son las fechas de registro del Apoyo al Desempleo Edomex 2026?

El registro en línea podrá realizarse a través del portal de la Secretaría del Trabajo del Estado de México del 22 de junio al 5 de julio. Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán acudir a las Oficinas Regionales de Empleo entre el 23 y el 26 de junio, en un horario de 09:00 a 18:00 horas .

Las autoridades informaron que los resultados estarán disponibles a partir de agosto en los canales oficiales de la Secretaría del Trabajo.

¿Quiénes tendrán prioridad para recibir el apoyo?

La convocatoria establece criterios de priorización para personas que se encuentren en condiciones de mayor vulnerabilidad; entre ellas destacan quienes viven en situación de pobreza multidimensional, personas con discapacidad, personas repatriadas, migrantes, jornaleros agrícolas y quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas.