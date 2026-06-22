Macabro hallazgo en Puebla: Encuentran cuerpo calcinado dentro de un auto en Periférico Ecológico

La mañana de este lunes 22 de junio automovilistas reportaron un auto incendiado en las calles del Periférico Ecológico, en Puebla. Tras atender la situación, autoridades se percataron de que dentro de la unidad había un cuerpo calcinado, por lo que tuvieron que movilizarse y cerrar la zona.

¿Qué se sabe del hallazgo cerca de la Laguna de Chapulco?

Dónde encontraron los cuerpos

La unidad incendiada estaba en la lateral del Periférico Ecológico y habrían sido los mismos transeúntes quienes alertaron a las autoridades del hallazgo que fue justo en la zona de la vialidad que conecta con unidades habitacionales.

El reporte se hizo alrededor de las 6 de la mañana de este inicio de semana.

Así encontraron los cuerpos calcinados en Puebla

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron a la ubicación exacta, en el cruce con la Prolongación de la 14 Sur, justo a la altura del Parque Centenario Laguna de Chapulco.

Luego de llevar a cabo los protocolos para apagar el fuego, los rescatistas revisaron lo que había adentro del coche y se dieron cuenta de la presencia de un cadáver que estaba completamente quemado.

#Seguridad | 💀 Durante la mañana de este lunes fueron localizados los cuerpos de dos personas al interior de un vehículo calcinado en las inmediaciones del Parque Centenario Laguna de #Chapulco en #Puebla. También se localizó una narcomanta. @SSPGobPue pic.twitter.com/9SWzhDJpi9 — Valeria De la luz (@valeria_delaluz) June 22, 2026

Cierran Periférico Ecológico

Después de confirmarse la presencia de la víctima, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla y otras autoridades estatales acordonaron la zona y llimitaron el paso.

El bloqueo total de la lateral del Periférico Ecológico generó complicaciones para los automovilistas que salieron de la zona habitacional de Los Héroes, mientras patrullas matenían vigilancia en el lugar de los hechos.

Quiénes son las víctimas encontradas en Periférico Ecológico

Por el momento, autoridades no han brindado detalles de identidad de la persona encontrada sin vida, pues esta sigue en calidad de desconocida por el estado en que fue encontrada.

Los restos habrían sido trasladados al servicio médico forense para hacer los estudios correspondientes y dar con la identificación de la víctima para saber el sexo, la edad y lo que provocó su muerte.

Investigan mensaje escrito en la escena

Alrededor de donde se encontraba la unidad, policías localizaron una cartulina con un texto que contenía amenazas, según la versión que se tiene hasta ahora.

La Fiscalía General del Estado de Puebla habría iniciado una carpeta de investigación, igualmente se va a revisar la autenticidad del mensaje y si hay relación directa con la muerte de la persona.