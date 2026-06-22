Grieta de más de 10 metros causa caos en puente de carretera Chalco a Amecameca

La mañana del sábado 20 de junio de 2026 se detectó una grieta de aproximadamente 10 metros en el puente vehicular de la carretera federal Chalco–Amecameca, ubicado a la altura del Tecnológico de Chalco en el Estado de México y con dirección a la Ciudad de México.

¿Qué pasó en el puente de la carretera Chalco–Amecameca?

La falla se presentó en uno de los dos carriles del puente, específicamente en el carril de baja velocidad, por lo que las autoridades decidieron cerrarlo a la circulación por seguridad.

Imágenes captadas por Azteca Noticias muestran que las autoridades colocaron material de reparación encima de la grieta. Sin embargo, parte del relleno cedió y está desprendido. Por ahora, el carril afectado permanece inhabilitado para vehículos. La otra vía del puente sigue transitable, pero el cierre parcial provoca congestión y retrasos notables para quienes se dirigen a la Ciudad de México.

⚠️ Afectación vial en #Edomex



Una grieta de 10 metros en un puente de la carretera Chalco-Amecameca obligó al cierre de un carril.



Hay tráfico intenso hacia CDMX. Piden extremar precauciones mientras continúan los trabajos.@danielderosastv con el reporte en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/NnVAIj628v — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 22, 2026

Estado actual de la circulación y carriles afectados

El cierre del carril de baja velocidad incrementó los tiempos de traslado y genera filas vehiculares de gran longitud en el tramo con salida hacia la capital. La circulación en sentido contrario, con dirección a Amecameca, permanece sin alteraciones y fluye con normalidad.

Este puente recibe trabajos de mantenimiento y rehabilitación desde hace varios meses. Las labores de reparación continuarán esta semana, informaron fuentes que supervisan la obra. Las autoridades y servicios viales recomiendan a los conductores tomar previsiones y buscar rutas alternas si su destino es la Ciudad de México.