VIDEO: Así fue como tres hombres provocaron el incendio en el Baby’O

En redes sociales circula el video captado por cámaras de seguridad, en el que se observa a tres hombres que provocan el incendio en la discoteca Baby’O en Acapulco, Guerrero, ocurrido la noche del miércoles en el emblemático lugar.

Tal como lo han denunciado los socios del bar, el incendio en el Baby’O fue provocado por tres hombres, hasta el momento desconocidos, quienes rocían gasolina en una de las áreas de de la discoteca para después prenderle fuego.

En el video, de poco mas de dos minutos, se observa como los hombres se distribuyen por el lugar y tras rociar el combusible, prenden fuego y se van del lugar.

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que tres hombres rociaron gasolina y prendieron fuego en la legendaria discoteca #BabyO en Acapulco, que fue consumida por las llamas. https://t.co/iEhw5wSxP4 pic.twitter.com/Ak4r54YDqY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2021

Incendio no se puede atribuir a la delincuencia organizada: AMLO

Luego del incendio en la discoteca Baby’O, que ha sido un referente de la vida nocturna en Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que por el momento no se puede responsabilizar a la delincuencia de lo ocurrido el miércoles pasado, pues las investigaciones continúan.

Hay un grande despliegue publicitario porque resulta que se trata de una discoteca famosa a la que han asistido personalidades del mundo artístico por eso ha generado muchas atenciones... no se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas, porque incluso el dueño habló de que nunca lo extorsionaron; sin embargo, eso es lo que quiere utilizarse en medios, como que es un asunto de inseguridad y de no pago de piso.

En ese sentido, pidió esperar: “también se sabe que está asegurada la discoteca y que llevaba 18 meses cerrada por la pandemia y llama la atención que el incendio ocurre no en la parte principal, de frente, si no en la parte de atrás”.

Tras el incendio en la discoteca Baby’O, el presidente López Obrador insistió en que aún no se puede hablar del móvil y descartó que se refuerce la seguridad en Acapulco. Explicó que en todo el estado de Guerrero se han reducido los homicidios

“Una evaluación demostró que están bajando los homicidios y no quiere decir que no haya violencia... pero hay menos homicidios y lo podemos probar y si va a haber un cambio de gobierno no consideramos que se vayan a agravar las cosas en Guerrero ni en el país”, afirmó.

Y admitió que “siguen habiendo problemas de enfrentamiento entre bandas, todo esto que heredamos del periodo neoliberal”.

Te puede interesar: Video: Maestro asegura que mujer fue asesinada por no saber cocinar