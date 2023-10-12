Automovilista causa carambola en plena carrera ciclista, deja heridos

Una cámara de seguridad grabó el momento en el que un automovilista se atraviesa una vialidad en el municipio de Nealtican, Puebla justo cuando una carrera ciclista se llevaba acabo la tarde del domingo 8 de octubre.

Al menos 6 ciclistas se impactaron con el auto color blanco que se quedó completamente detenido y en medio de la calle de forma repentina, por lo que los ciclistas nada pudieron hacer para esquivarlo.

Los deportistas lesionados fueron trasladados a un hospital donde horas más tarde fueron dados de alta, ya que sus lesiones no eran de gravedad.

El conductor del vehículo fue detenido y la carrera se suspendió ante el suceso inesperado.

Se desconocen las causas por las que el automovilista se detuvo justo en medio del paso de los ciclistas o si no había señalamientos que desviaran la circulación.

¿Qué pasó en la carrera ciclista de Puebla?

Sobre el accidente, el ayuntamiento de Huejotzingo, hizo algunas precisiones sobre el incidente ocurrido en el municipio de Nealtican, relacionado con la Segunda Carrera Ciclista en honor a San Miguel Arcángel.

Dijo que el ayuntamiento garantizó en todo momento la seguridad de los ciclistas con presencia de personal de seguridad pública, tránsito y Protección Civil Municipal, unidades médicas y todo el equipo de trabajo de las diferentes áreas involucradas en este evento.

“Lamentamos que una persona, la cual no respetó los señalamientos viales de la carrera, haya entorpecido la circulación y afectara a los participantes punteros de la misma. La persona que provocó este accidente, se encuentra detenido y será remitido a las instancias correspondientes para ser juzgado conforme lo marca la ley”, indicó en un comunicado.

Aseguró que ayuntamiento, en todo momento ha brindado y brindará apoyo a los ciclistas afectados y dijo que tras este incidente, la carrera se canceló, reembolsándole a los participantes, en su totalidad, el pago de inscripción en la carrera.