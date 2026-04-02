¡De protocolo internacional! Policía mexicano le dice sus derechos en inglés a aficionado iraquí detenido en Guadalupe

Un operativo de seguridad en el Estadio Monterrey terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales, luego de que un elemento de la Policía de Guadalupe demostrara profesionalismo y apego a protocolos internacionales al informar sus derechos en inglés a un extranjero detenido, presunto aficionado iraquí.

El hecho sucedió poco después del partido de repechaje entre la selección de Irak y la selección de Bolivia, cuando un aficionado de origen iraquí ingresó al terreno de juego sin autorización.

¿Qué ocurrió durante la detención en el estadio de Nuevo León?

De acuerdo con información oficial difundida por la Policía del municipio de Guadalupe, tres personas fueron detenidas por faltas administrativas, sin que se registraran incidentes mayores. En uno de los casos, el detenido, que fue identificado como ciudadano extranjero, saltó al campo durante el encuentro, lo que activó el protocolo de seguridad del estadio.

Sin embargo, el momento que más llama la atención y que se viralizó en rede sociales fue el de un video que muestra a un oficial que procedió a informarle sus derechos en inglés, una práctica alineada con estándares internacionales cuando se trata de personas no hispanohablantes.

VIDEO: Policía de Guadalupe actúa conforme a protocolo internacional

La propia Policía de Guadalupe compartió el video en redes sociales, destacando la actuación del agente bajo el mensaje: “Actuación profesional con protocolo internacional”.

El gesto fue ampliamente reconocido por usuarios de las redes sociales, quienes destacaron el respeto a los derechos humanos, la preparación del elemento policial, además de la correcta aplicación de protocolos en contextos internacionales.

Expertos en seguridad señalan que este tipo de acciones refuerzan la confianza ciudadana, además de que proyectan una imagen institucional sólida y preparada, especialmente en eventos deportivos con presencia internacional.

¿Qué dice el protocolo en estos casos?

De acuerdo con estándares internacionales y buenas prácticas policiales, cuando una persona detenida no domina el idioma local, las autoridades deben de informar sus derechos en un idioma comprensible, además de garantizar el debido proceso y evitar cualquier vulneración a sus derechos fundamentales.

Cabe decir que este tipo de procedimientos son promovidos por organismos como la Organización de las Naciones Unidas, que impulsa el respeto a los derechos humanos en contextos de detención.