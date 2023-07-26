VIDEO: Barbie gigante se pasea por Dubái y se vuelve viral

Continúa el furor por la película de "Barbie", que en su primer fin de semana se convirtió en el estreno más taquillero de este año; por lo que la publicidad en torno a la cinta de la muñeca más famosa del mundo también sigue. Ahora en Dubái apareció una barbie gigante.

Video de Barbie gigante caminando en Dubái

Se trata de una proyección 3D de una muñeca gigante que aparece al lado del edificio más famoso de Dubái, el Burj Khalifa, creado por la agencia de publicidad Eye Studio. El video comenzó a circular en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

En las proyección aparece una caja de Mattel con una barbie gigante dentro, de pronto la muñeca sale de su caja y posa con la icónica mano derecha en la cintura, para que el mundo la admire.

La barbie gigante lleva puesto un traje completo de short y strapless blanco con rayas negras, lentes de sol blancos y zapatillas negras. Un vestuario que la propia Margott Robbie, protagonista de la película, utilizó para la gira de estreno.

Barbie se convierte en la película más taquillera de 2023

En su fin de semana de estreno, “Barbie” se convirtió en la película más taquillera de este año, superando a “Oppenheimer”, película que llegó a la pantalla grande el mismo día que la muñeca más famosa del mundo.

La película de “Barbie”, logró registrar una recaudación de 155 millones de dólares en tan solo un fin de semana, quitándole protagonismo a la que había sido la más taquillera hasta entonces, “Super Mario Bros”.

Se estima que en los próximos días, la cinta de Margot Robbie pueda recaudar mayores ganancias, además de volverse totalmente rentable. Cabe señalar que para lograr esta cinta se gastaron poco más de 245 millones de dólares entre producción y campaña.