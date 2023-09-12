VIDEO: Terremoto en Marruecos de 6.8 interrumpe boda

El 8 de septiembre se registró un terremoto en Marruecos de magnitud 6.8 que interrumpió la celebración de una boda. El momento de angustia de los novios e invitados quedó grabado en un video.

En las imágenes se aprecia cómo un grupo musical y su cantante amenizaban la boda, todo era alegría, hasta que comenzó el terremoto; el fuerte movimiento provocó que todos salieran corriendo del lugar.

Lo que era una celebración alegre, en cuestión de segundos se convirtió en terror y pánico de los novios e invitados que salieron corriendo del salón donde se celebraba la oda entre gritos de desesperación.

De acuerdo con medios locales, ninguno de los invitados resultó herido tras el terremoto de 6.8 en Marruecos, considerado el más devastador en los últimos 100 años en el país.

Pre-boda es interrumpida por terremoto en Marruecos

Este no fue el único caso de una celebración que tuvo que terminar por el temblor en Marruecos. La preboda de Habiba Ajdir, de 22 años, y el productor de manzanas Mohammed Boudad, de 30, también sufrió las consecuencias del fenómeno.

La boda estaba planeada para celebrarse en el pueblo de Kettou el sábado, pero por costumbre la familia de la novia celebró una fiesta la noche anterior a la boda .

En redes también circuló el video del momento en que los músicos vestidos con ropas tradicionales tocaban flautas y tambores de piel de cabra de mano, celebraban hasta que el temblor dio un paso repentinamente al caos, la oscuridad y los gritos.

Un niño de 8 años de edad resultó herido luego de que una piedra le cayera en la cabeza cuando trataba de huir del colapso de los edificios.

¿Cuántos muertos hay por el sismo en Marruecos?

Casi cuatro días después del devastador terremoto en Marruecos, las operaciones de rescate continúan en el país, donde ya se contabilizan cerca de tres mil muertos y más de cinco mil heridos.

Además, mientras más pasan las horas, la esperanza de encontrar a más personas con vida se van agotando; sin embargo, los socorristas trabajarán hasta el último momento en buscar sobrevivientes entre los escombros.

Las zonas más afectadas por el sismo en Marruecos son la provincia al sur de Marrakech, como Al Haouz, donde se reportaron al menos mil 500 muertos.

A pesar de la enorme desgracia por la que pasa Marruecos, el gobierno del país solo ha aceptado la ayuda de cuatro países: Reino Unido, Qatar, España y Emiratos Árabes Unidos.

