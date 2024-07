Cadeneros golpean brutalmente a cliente en Puebla; ¿Por no dejar propina?

En la ciudad de Puebla, el pasado 25 de junio, nuevamente se registraron actos de violencia en la zona de antros de la famosa Avenida Juárez. En imágenes registradas por una cámara de seguridad, y que posteriormente fueron colgadas en redes sociales, se puede observar el momento en que un cliente es agredido por un grupo de cadeneros por presuntamente no dejar propina.

En el metraje que dura menos de 60 segundos, y que fue grabado durante la madrugada, se muestra el momento en el que al menos seis supuestos trabajadores del local ‘El Pre', tras arrinconar a la víctima en la calle, lo golpean, lo patean y hasta lo atacan con un bat de madera.

Luego de unos segundos de ser salvajemente golpeado, el afectado logra ser ayudado por otras personas que alejan a los agresores; sin embargo, entre el tumulto, otro joven es tundido por querer meter paz. Tras varios intercambios de golpes, los cadeneros regresan a su establecimiento.

Los clientes que fueron afectados por los trabajadores del ‘Pre’ no sufrieron lesiones de gravedad, por lo que no requirieron asistencia médica. A pesar de que la agresión se registró en una zona céntrica y concurrida de Puebla, ninguna autoridad se hizo presente durante el conflicto.

#Puebla | ¿Pelea por la #propina?



Cadeneros de un bar, presuntamente golpearon a una persona afuera del #negocio porque no dejó propina.#Autoridades dicen que no existe denuncia por los #hechos. pic.twitter.com/bE6ePjk83o — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 16, 2024

Autoridades no registran reportes por agresión

En un mensaje emitido en sus canales oficiales, la Secretaría Ciudadana del municipio, informó que, al igual que la Fiscalía del Estado, no cuentan con un reporte oficial del caso, por lo que no tener registro de una denuncia, no se puede avanzar en las investigaciones.

| Pexels

Al tiempo, es importante recordar que durante el año 2024, la zona de antros de la Avenida Juárez de la ciudad de Puebla se ha convertido en el escenario de momentos violentos, pues en los meses de marzo y mayo, dos peleas dejaron como saldo un hombre fallecido y una persona apuñalada.