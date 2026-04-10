Momento en que autobús provoca choque múltiple en El Salto, Jalisco; camioneta queda prensada

La tarde del jueves 9 de abril, ocurrió un fuerte choque en la carretera El Castillo, cuando un camión de transporte público de la ruta T13A-C02 embistió a una camioneta amarilla y dos tráileres en el municipio de El Salto, Jalisco.

Debido al fuerte impacto, la camioneta tipo pick-up quedó prensada, provocando la muerte de las dos personas que viajaban al interior del vehículo.

VIDEO: Camión embiste a un tráiler en El Salto, Jalisco

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento del fatal accidente en la carretera El Salto-Castillo, a la altura de Hella.

En las imágenes registradas alrededor de las 14:00 horas, se observa desde la cámara del autobús como en ningún momento frena, a pesar de que el tráiler y la camioneta están esperando el cambio de semáforo.

El camión se impacta directamente contra el auto amarillo, el cual quedó atrapado entre ambas unidades pesadas. Cuerpos de emergencia se trasladaron a la zona para intentar auxiliar a los heridos, lamentablemente las dos personas ya no contaban con signos vitales, mientras que la camioneta quedó totalmente destrozada.

Conductor se da a la fuga en El Salto, Jalisco; presumen que se quedó dormido

El Gobierno de El Salto informó que miembros de Protección Civil, Bomberos, Vialidad y Servicios Médicos Municipales llegaron al lugar para ayudar a retirar las unidades, así como para recuperar los cuerpos.

En tanto que, el conductor del camión escapó del lugar. Testigos aseguran que el hombre pudo haberse quedado dormido mientras manejaba, de ahí que no alcanzara a frenar y se estrellara contra la parte trasera de la camioneta, empujándola hacia el tráiler.

Tras el fatal accidente, las autoridades abrieron una carpeta de investigación en contra del chofer por homicidio culposo. De igual forma, se debe esclarecer si manejaba a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol.

Precauciones en la carretera El Salto-Castillo, Jalisco.

La Policía de El Salto pidió a los automovilistas que conduzcan con cuidado al pasar por el área, recordando que continúan las tareas de limpieza, investigación y remoción de los vehículos involucrados.

Lamentablemente, una imprudencia al volante le arrebató la vida a 2 personas, mientras que el responsable hoy se encuentra prófugo.

