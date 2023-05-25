VIDEO: Captan el momento exacto en que cae un meteorito azul en Australia

En las últimas horas un asombroso espectáculo cósmico captó la atención de miles de personas que vieron caer un meteorito azul en el aeropuerto de Australia, generando una explosión de luz y un sonido que se vio y escuchó en diferentes ciudades.

Aunque la caída de un meteorito siempre resulta sorprendente, en esta ocasión tuvo un plus, pues cuando entró a la Tierra se apreció un destello azul, un hecho que pocas veces ocurre.

De acuerdo con los expertos, el meteorito azul viajaba a una velocidad de 100 a 150 kilómetros por hora, y se estima que midiera entre medio y un metro, el cual dejó una estela de luz verde.

En redes sociales, varios usuarios compartieron videos y fotografías del momento en que el meteorito entró a tierra. El aeropuerto de Australia fue uno de los que compartió una de las impresionantes imágenes.

“¡Anoche fuimos testigos de una actividad bastante increíble en nuestros cielos! ¿Quién más logró detectar el meteoro?”, publicó el Aeropuerto de Cairns en su cuenta de Facebook.

En tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que la luz azul que salió del meteorito se debió a un sobrecalentamiento de los fragmentos de hierro y níquel que formaban el bólido, y la luz salió cuando la roca se rompió antes de tocar el suelo.

La fricción acumulada genera el brillo característico y, finalmente, la ruptura provocó el destello y el estampido sónico.

¿Qué daños dejó la caída del meteorito azul en Australia?

El evento ocurrió alrededor de las 21:30 horas (tiempo local) el pasado 20 de mayo, y fue visto por miles de personas en diferentes partes del país, por fortuna, el fenómeno no dejó víctimas ni daños.

¿Cómo se forman los meteoritos?

La NASA explicó que el Sistema Solar está lleno de material sobrante de la formación de los planetas; cuando los granos de roca que viajan en el espacio entran a la atmósfera y se queman se conoce como meteoros, mientras que las rocas más grandes que chocan con la superficie del planeta se denominan meteoritos.

Los asteroides, al igual que los planetas, orbitan alrededor del sol y han estado en movimiento durante miles de millones de años.

Pequeños efectos, como las ondas gravitacionales generadas por los planetas, pueden alterar sus órbitas o incluso reposicionarlos repentinamente en caso de encuentros planetarios cercanos.

