Video: deslave y desprendimiento de una montaña en Colombia

Días de intensas lluvias en la ciudad de Pereira en el oeste de Colombia, provocaron un deslave y desprendimiento de una montaña del sector de La Esneda. Autoridades reportan al menos 11 personas muertas, 29 heridas y un número desconocido de desaparecidos.

En un informe preliminar se señaló que entre los fallecidos se encuentra una menor de 13 años y al menos 21 personas de las que resultaron heridas, fueron trasladadas a distintos hospitales de Pereira, capital de Risaralda.

#VIDEO | Así se ve desde el aire la zona de la tragedia en límites entre Dosquebradas y Pereira, en Risaralda https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/JasAZyC5CZ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 8, 2022

Deslave de una montaña en el oeste de Colombia

El deslave se produjo en las cercanías del río Otún que también provocó el bloqueo de varias casas ubicadas en el barrio homónimo, debido a que la creciente del río provocó el deslizamiento desde la ladera con dirección a las viviendas.

Álvaro Arias, secretario de Gobierno de la ciudad de Pereira, señaló que aún no se tiene información precisa sobre el número de desaparecidos.

Arias, agregó que "el deslave se presenta en el sector de La Esneda, en Dos Quebradas, pero atraviesa todo el río Otún y termina en la ciudad de Pereira en la avenida del Río".

Lo de Pereira es muy grave. @6AMCaracol informa desde el lugar del deslizamiento con las familias que buscan sobrevivientes. pic.twitter.com/qHD6pDRxIK — Juan Fraile (@JuanFraile) February 8, 2022

El deslave también se "tragó" a varias casas de Pereira y Dosquebradas, por lo que el número de víctimas mortales podría incrementar considerablemente.

En difícil evaluar el número de daños habitacionales, debido a que en la zona "deprimida y vulnerable", existe un grannúmero de viviendas de espacios reducidos.

"Se está presentando una emergencia por deslizamiento en el barrio La Esneda. Allí varias viviendas resultaron afectadas, con personas que han quedado atrapadas bajo el deslizamiento", señaló el secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño.

Emergencia en la ciudad de Pereira, deslizamiento por las fuertes lluvias durante la madrugada pic.twitter.com/5OHFGA4BmW — El Oso 🐻🐼 (@ElOso13765958) February 8, 2022

Deslave se tragay destruye viviendas en ciudad de Colombia

Complicadas labores de búsqueda y rescate tras deslizamiento de tierra en Pereira

En estos momentos se efectúan labores de búsqueda y rescate de posibles supervivientes, por lo que las autoridades recomiendan que se evite la zona sobre todo en la avenida del Río en donde desenvocó el deslizamiento de tierra.

Las labores de recate y búsqueda son muy complicadas y peligrosas debido a que existe el riesgo de que en la parte alta de la montaña se desprenda más tierra, roca y lodo.