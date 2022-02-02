Suman 23 muertos y 47 heridos por aluvión en Quito, Ecuador

El gobierno de Ecuador informó que la cifra de muertos aumentó a 23 tras el aluvión registrado en el norte de Quito; además hay 47 heridos y 17 personas desaparecidas.

Las autoridades de la ciudad indicaron que el cuerpo de bomberos aún busca entre el lodo y los escombros a los desaparecidos por el aluvión en Ecuador.

Las lluvias torrenciales que azotaron el pasado lunes a Quito, Ecuador, causaron un embalse en una quebrada lo que provocó el deslizamiento de lodo, árboles y piedras, que arrasaron con viviendas, inundaron calles y afectaron el servicio de electricidad en dos barrios de la ciudad.

Además, las autoridades de Ecuador no descartaron la posibilidad de más deslaves debido a las lluvias en Quito, por lo que comenzaron la limpieza del embalse, con la finalidad de evitar otro accidente.

Gobierno de #Ecuador actualiza la cifra de víctimas por el aluvión en #Quito: 23 muertos, 47 heridos y 17 desaparecidos.



Las labores de búsqueda y rescate continúan en el lugar. pic.twitter.com/6QDioGQehj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 1, 2022

En redes sociales circularon algunos videos en los que se podía ver un río fangoso que fluía por las calles de los vecindarios afectados, arrastrando árboles, vehículos, contenedores de basura e incluso postes eléctricos, mientras los residentes pedían ayuda a gritos. Otras imágenes mostraron a algunas personas que eran rescatadas de la corriente por los mismos vecinos.

Bomberos continúan con rescate tras aluvión en Ecuador

El Cuerpo de Bomberos de Ecuador informó que llevan 16 horas contínuas de búsqueda y seguirán con la tarea para encontrar a las 17 personas desaparecidas entre el lodo y los escombros.

Añadieron que el deslizamiento de tierra también afectó una cancha deportiva donde varias personas hacían ejercicio. Por su parte, la alcaldía informó que ya comenzó la limpieza de las calles de la ciudad.

#QuitoEnEmergencia #Ecuador 🇪🇨



LAMENTABLE:

Lluvias torrenciales provocaron un #aluvion en el sector de La Gasca en Quito Ecuador. Se reportan 11 fallecidos

Vía @AmazoniaViral pic.twitter.com/myfb2IaxQ7 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) February 1, 2022

Las autoridades señalaron que el lunes se acumularon 75 litros por metro cuadrado de lluvias, la cifra más alta en casi dos décadas, pese a que los pronósticos anticipaban precipitaciones menores en la ciudad.

Ecuador enfrenta fuertes lluvias en varias zonas del país que provocaron el desbordamiento de ríos y dejaron a cientos de damnificados y severos daños en carreteras, aislando algunas zonas rurales de Quito.

