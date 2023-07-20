Video de mujeres desnudas obligadas a caminar frente a hombres desata la ira en India

Indignación e ira nacional provocó el video de dos mujeres obligadas a caminar desnudas frente a decenas de hombres en el estado de Manipur, en India, lo que ocasionó críticas contra el primer ministro Narendra Modi.

La policía de India afirmó que ya se investiga el caso y arrestaron a un hombre, además esperan pronto detener a los demás involucrados en el video.

Este jueves, los líderes de la oposición interrumpieron la sesión del parlamento en Delhi para abrir un debate sobre este caso que provocó el enojo de miles de personas en el país, quienes exigen justicia para las mujeres.

IMÁGENES SENSIBLES

Words fall short how disgusting & disgraceful visuals are out from Manipur. Where are we compelling our country we had heard this type of news from Afghanistan. Naked kuki girl dragged by mob on road.

Enough is enough it's time to take call raise your voice on #ManipurViolence pic.twitter.com/06IgJ7vSXc — Tweets (@Indian_tweets0) July 19, 2023

De acuerdo con las autoridades, el video de las dos mujeres desnudas obligadas a caminar frente a decenas de hombres fue grabado el 4 de mayo pasado, sin embargo, recientemente se volvió viral en redes sociales causando indignación.

En las imágenes se ve a dos mujeres que son arrastradas y manoseadas por varios hombres, quienes las empujan hacia un campo.

Autoridades de India responden por video de las mujeres

Modi, que no había hecho ningún comentario público sobre los problemas en un estado gobernado por su partido nacionalista hindú Bharatiya Janata (BJP), finalmente condenó la supuesta agresión sexual como "vergonzosa" y prometió medidas duras: sus primeros comentarios sobre los enfrentamientos étnicos en el remoto noreste que han matado al menos a 125 personas.

Los enfrentamientos comenzaron a principios de mayo y gran parte de la violencia fue sofocada a mediados de ese mes.

Sin embargo, la violencia y los asesinatos esporádicos se reanudaron poco después y el estado de 3,2 millones de personas, que comparte frontera con Myanmar, se ha mantenido tenso desde entonces. Cientos han resultado heridos y más de 40.000 han huido de sus hogares.

DY Chandrachud, presidente del Tribunal Supremo, dijo sentirse “profundamente preocupado por el ataque a las dos mujeres” y aseguró que si el gobierno no toma medidas, su departamento lo hará.

Con información de Reuters