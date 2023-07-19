En India mueren 16 personas electrocutadas cuando cruzaban un puente

Al menos 16 personas murieron electrocutadas en el estado de Uttarakhand, India, y siete más resultaron heridas cuando cruzaban un puente en una planta de tratamiento de aguas residuales.

De acuerdo con las autoridades, el accidente ocurrió cuando un transformador explotó y pasó corriente eléctrica a través de las rejas del puente, por lo que las personas que estaban ahí resultaron electrocutadas.

El hecho se registró en una planta de tratamiento de aguas residuales establecida en el distrito Chamoli del estado del Himalaya, al norte de India.

El director general adjunto de policía de Uttarakhand, V. Murugesan dijo que entre los muertos se encuentran un oficial de policía y tres miembros del personal de la Guardia Nacional y agregaron que se sospecha que estos últimos murieron cuando intentaban rescatar al oficial de policía.

"El accidente ocurrió en el sitio del proyecto Namami Ganga en el área de Pipalkoti de Chamoli. Según la información inicial que recibimos, había una corriente eléctrica en las barandillas del sitio del proyecto que mató al menos a 16 personas. Estamos investigando este asunto”, indicó Murugesan.

La planta de tratamiento donde ocurrió el accidente se estableció como parte de un programa emblemático del gobierno federal que se centra en la conservación del río Ganges. Se ha iniciado una investigación judicial sobre el incidente.

Gobierno de India envía condolencias a familiares de personas que murieron electrocutadas

Pushkar Singh Dhami, jefe de gobierno regional, envió sus condolencias a los familiares de las 16 personas que murieron electrocutadas e informó que los heridos fueron trasladados a hospitales.

En redes sociales circulan videos del momento en que los equipos de emergencia trasladaron a los heridos en ambulancia para llevarlos a un nosocomio donde recibieron atención médica.

Este es el segundo accidente donde mueren personas electrocutadas de forma masiva en India. En abril de 2022, 11 personas perdieron la vida durante una procesión religiosa, cuando la parte superior de una carroza del desfile se atoró con cable, provocando que los que estaban en el vehículo se electrocutaran.

Con información de agencias