Dueño del bar “Jalisquito” atropella a extorsionadores tras negarse a pagar cuota en Veracruz

La violencia desbordada por el crimen organizado en Veracruz cobró nuevas vidas, pero esta vez fueron la de los presuntos sicarios que desde hace meses amenazaban al dueño del restaurante-bar “Jalisquito”, ubicado en Minatitlán.

Los hechos, captados por la cámara del vehículo del propietario, ocurrieron el pasado viernes 21 de marzo, cuando el hombre arrolló y mató a dos extorsionadores que, supuestamente lo atacaron tras negarse a pagar la llamada “cuota”.

“Eran ellos o todo mi personal”: Dueño del bar atropella a sicarios en Minatitlán

A través de un comunicado en redes sociales, Daniel, dueño del bar, explicó que llevaba meses sufriendo amenazas y extorsiones de grupos criminales que le exigían dinero para dejar operar su negocio.

Sin embargo, hace tres meses decidió dejar de pagar, lo que desató constantes amenazas hacia su persona y sus trabajadores. Según sus propias palabras: “Supuse que iban a dispararle a todos. En el video se puede ver que el sicario uno viene desde la parte de atrás, donde estaba golpeando a mi seguridad y diciéndole: ‘Dile a tu patrón que esto pasó por no pagar’”.

El video compartido por el propietario muestra cómo los presuntos extorsionadores, identificados como Santiago y David, intentaron interceptar la camioneta en la que el dueño se desplazaba.

Mientras intentaba protegerse de las balas, Daniel los embistió sin percatarse de que ambos quedaron tendidos junto a los muros del negocio.

¿Qué pasó con el dueño del bar “Jalisquito”?

Tras lo sucedido en el bar “Jalisquito”, el dueño se dio a la fuga y abandonó su camioneta en los límites del municipio de Minatitlán. Además, el establecimiento cerró sus puertas de manera indefinida.

Un día después de lo sucedido, el propietario rompió el silencio a través de redes sociales, donde denunció lo ocurrido y expresó su temor por las posibles represalias. En su publicación, escribió:

“Perdí mi libertad y paz, y quizá algún día me alcancen las balas de venganza. Desde lo más profundo de mi corazón, y sabiendo que mi vida ya no será la misma, quiero decir que eran ellos o todo mi personal. Si me toca ser juzgado, hagan su trabajo, autoridades. Mientras tanto, no pretendo dar la cara por motivos de seguridad y para evitar represalias. No cometí ningún delito.”

El cobro de piso en Veracruz; un problema latente

El “cobro de piso” es uno de los principales problemas que afectan a empresarios en la región sur de Veracruz, especialmente en municipios como Minatitlán, Coatzacoalcos y Acayucan.

Según reportes locales, el delito de extorsión en la entidad aumentó un 16% entre 2019 y 2023, mientras que los casos específicos de cobro de piso crecieron un 55% en el mismo periodo.

Aunque las autoridades deberán investigar lo ocurrido en el bar “Jalisquito”, en redes sociales usuarios se preguntan: ¿qué tanto deben soportar quienes solo quieren trabajar y ganarse la vida de manera honesta?