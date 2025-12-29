VIDEO: Asesinan a un aficionado durante semifinal de futbol en Coyuca de Benítez, Guerrero

La violencia criminal que azota a la Costa Grande de Guerrero irrumpió trágicamente durante la tarde de este domingo 28 de diciembre. Lo que debía ser una celebración durante los Juegos Municipales Deportivos y Culturales "Cahua-Barnu 2025", en Coyuca de Benítez, terminó en una estampida de pánico y sangre tras la ejecución de un hombre en plena transmisión en vivo.

Los hechos ocurrieron poco después de las 17:00 horas en la localidad de Cahuatitán. Cientos de familias se habían congregado en la "Cancha A" para disfrutar de la semifinal del torneo —que cuenta con el aval del alcalde morenista Víctor Hugo Catalán Díaz— disputada entre los equipos de Bajos y Coyuca B.

Transmiten en VIDEO el momento del asesinato durante partido en Coyuca de Benítez

El horror quedó documentado en tiempo real gracias a que el partido estaba siendo transmitido vía streaming para redes sociales. Corría el minuto 06:28 del segundo tiempo; el narrador describía una jugada de rutina cuando el estruendo de armas de grueso calibre silenció el ambiente festivo.

En el video viralizado, se escuchan al menos tres detonaciones secas. Inmediatamente, la cámara captó cómo el caos se apoderaba del recinto: jugadores y aficionados, incluidos mujeres y niños, comenzaron a correr despavoridos a través del campo buscando refugio, provocando la suspensión inmediata del encuentro.

Ataque armado durante un partido de futbol dejó una persona muerta en la comunidad de Cahuatitán, municipio de #CoyucaDeBenítez. pic.twitter.com/m0kS0pPE44 — Noticias Guerrero Hoy (@NoticiasGroHoy) December 29, 2025

Cuerpo de aficionado quedó en el campo; policía de Guerrero no llegó

Según testigos presenciales, sujetos armados se infiltraron entre la multitud y se dirigieron específicamente hacia la víctima, un hombre originario de la comunidad de El Papayo que vestía una playera azul cielo.

La víctima se encontraba parada junto a una palmera cuando recibió los disparos directamente al cuerpo, perdiendo la vida de manera instantánea mientras los agresores huían con total impunidad.

Sin embargo, el drama no terminó con el asesinato. Un aspecto que ha generado indignación y que refleja la crisis de seguridad en la región fue la nula respuesta de las autoridades.

A pesar de ser un evento masivo avalado por el ayuntamiento, reportes locales señalan una total falta de intervención de la policía municipal o agentes ministeriales en la escena del crimen. El cuerpo de la víctima permaneció tirado en la tierra, rodeado de personas llorando, sin que ningún perito forense llegara a realizar el levantamiento.

Ante el abandono institucional y la desesperación, fueron los propios familiares quienes tuvieron que levantar el cadáver, cargarlo y trasladarlo de regreso a su comunidad en El Papayo.