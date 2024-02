La crisis de la democracia: ¿El sistema hoy en día es funcional o ha quedado obsoleto?

Todo parece indicar que el mundo está viviendo una auténtica crisis democrática. Debido al constante cambio, algunos países están retrocediendo y cayendo en fuertes autoritarismos. Es justo en estos escenarios cuando vale la pena preguntarnos si, hoy en día, ¿el sistema realmente funciona o ha quedado obsoleto?

“Creo que los que han resultado siendo obsoletos son aquellos que han intentado implementar las democracias en los países en donde no ha funcionado”, aclara José Alfredo Pérez Duharte, Doctor en Gobierno y Administración Publica por la Universidad Complutense de Madrid.

Los estudiosos de tema coinciden en que la democracia es un buen sistema político, pero advierten, debe evolucionar y habrá hoy que preguntarse si la tecnología es su aliada o puede convertirse en su enemiga, ¿será que en unos años se transformará a un sistema rebasado?

Se estima que en futuro de la democracia no debería depender de los políticos, sino de los ciudadanos y en un mundo donde los visos de la izquierda constantemente se hacen presentes, ellos, no dudan en decir que la democracia en 10, 20 o 30 años no morirá.