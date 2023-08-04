VIDEO: Kai Cenat sortea videojuego y desata caos en Nueva York

El popular streamer Kai Cenat desató el caos y la violencia en Unión Square, de Nueva York, Estados Unidos, tras anunciar durante una transmisión en vivo que regalaría una consola de videojuego a quienes llegaran al lugar.

Tras el llamado, miles de personas se hicieron presentes en las calles circundantes, hasta que todo se salió de control y los adolescentes comenzaron una batalla campal en el parque Union Square Park de Manhattan.

El evento se convirtió rápidamente en un caos, por lo que la policía tuvo que intervenir para dispersar a la multitud, incluso hubo algunos arrestos.

🇺🇸 | AHORA: La estrella de las redes sociales Kai Cenat está bajo custodia después de que grandes multitudes se reunieran en Union Square de la ciudad de New York para un obsequio, lo que provocó una respuesta policial.

pic.twitter.com/jle0JLtTnx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 4, 2023

En redes sociales circularon varios videos de la violencia que se desató durante el sorteo de una PlayStation 5 anunciado por el famoso Kai Cenat. En unas imágenes se vio cómo la gente se amontonaba en el vehículo del youtuber cuando abandonaba la escena.

Algunas personas se colgaron en la camioneta negra mientras ésta avanzaba, algunos hombres cayeron del techo y de los costados debido a que el automóvil no detuvo su marcha.

Otras más fueron captadas arrojando objetos y derribando barricadas de construcción. De acuerdo con medios locales, al menos 12 personas resultaron heridas.También se registraron peleas entre los congregados.

Policía de Nueva York detiene a Kai Cenat tras disturbios

La policía de Nueva York confirmó que detuvieron al streamer Kai Cenat tras provocar una ola de disturbios; otras personas también fueron arrestadas por provocar daños, sin embargo las autoridades no dieron más detalles de los detenidos. Por el momento se desconoce los cargos por los que fue arrestado el youtuber de 21 años de edad.

They really lifted Kai Cenat like he was a toddler 😭😭😭 pic.twitter.com/UTfsRqyl7T — W𖤐NTED (@wantedbythehoes) August 4, 2023

Cenat es uno de los streamers más populares en Twitch y YouTube, cuenta con más de 5.5 millones de seguidores. Durante una de sus transmisiones anunció un sorteo en la plataforma junto a otro streamer llamado Fanum programado para las 4 pm de este viernes 4 de agosto.