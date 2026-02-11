Reportan tiroteo en escuela de Canadá; hay al menos siete muertos

La jornada de este martes 10 de febrero de 2026 se tiñó de luto en el noreste de British Columbia, Canadá. Las autoridades locales confirmaron un tiroteo masivo dentro de una escuela que ha dejado, de manera preliminar, al menos siete personas fallecidas.

El incidente provocó el despliegue inmediato de fuerzas especiales y servicios de emergencia . Poco después del reporte inicial, la policía informó que el sospechoso que inició el ataque también ha muerto, aunque no se han dado detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

🇨🇦 | ÚLTIMA HORA: Al menos siete muertos en un tiroteo en una escuela secundaria en el noroeste de Canadá, dice la policía. — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 11, 2026

Escuelas bajo llave y resguardo total en Canadá

Ante la emergencia, el Distrito Escolar Peace River South activó los protocolos máximos de seguridad. Tanto la preparatoria afectada como la primaria Tumbler Ridge Elementary fueron puestas bajo un cierre total ("lockdown"), obligando a estudiantes y maestros a refugiarse en salones y áreas seguras para evitar que la tragedia fuera aún mayor.

Un despliegue de emergencia masivo por tiroteo

Larry Neufeld, legislador de la zona, calificó la movilización como un despliegue "en exceso" de recursos. Unidades de la Real Policía Montada del Canadá (RCMP) y un gran número de ambulancias fueron enviadas a la comunidad para atender a los heridos y asegurar el perímetro.

Neufeld pidió paciencia a los medios, señalando que no se revelarán más detalles por ahora para no poner en riesgo las operaciones que siguen en curso dentro del plantel educativo.

UPDATE – Tumbler Ridge



I want to provide an update regarding the serious incident at Tumbler Ridge Secondary School.



The Royal Canadian Mounted Police have confirmed they are responding to an active shooter incident. Police have indicated that the original suspect is believed… — Larry Neufeld - MLA Peace River South (@LarryNeufeldCon) February 11, 2026

Piden a familiares de jóvenes mantener la calma ante tiroteo

La desesperación de los padres de familia por encontrar a sus hijos generó escenas de caos en las inmediaciones. Ante esto, el legislador Neufeld hizo un llamado desesperado a los residentes de Tumbler Ridge : "Por favor, regresen a sus hogares y manténganse refugiados. Permitan que la policía haga su trabajo para que esta hermosa comunidad vuelva a ser segura".

La petición busca que las calles queden libres para el tránsito de vehículos de emergencia y que las familias no se expongan a posibles riesgos adicionales mientras se termina de inspeccionar la zona.

Una comunidad pequeña en estado de shock

La magnitud del ataque es especialmente impactante debido al tamaño de la escuela. La Secundaria Tumbler Ridge es una institución pequeña que alberga apenas a 175 estudiantes desde el séptimo hasta el duodécimo grado.

En un lugar donde todos se conocen, la pérdida de siete vidas representa un golpe profundo que afectará a casi todas las familias de la localidad.

I am closely monitoring the situation in Tumbler Ridge following the tragic and deeply disturbing incident at Tumbler Ridge Secondary School.



RCMP have confirmed there are multiple victims, and while the active shooter alert has been lifted, the investigation remains ongoing. I… — Larry Neufeld - MLA Peace River South (@LarryNeufeldCon) February 11, 2026

Investigaciones de tiroteo en Canadá

Por el momento, el motivo del ataque sigue siendo un misterio. La policía mantiene la escena acordonada y se espera que en las próximas horas se brinde una conferencia de prensa para dar a conocer las identidades de las víctimas.

Por ahora, el noreste de Canadá permanece en silencio, procesando uno de los días más oscuros en su historia reciente