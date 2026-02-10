Hombre asesina a su propia hija tras discutir sobre Donald Trump en Estados Unidos

Lucy Harrison, una joven que solo tenía 23 años fue asesinada por su propio padre, Kris Harrison, esto tras una acalorada discusión sobre el presidente Donald Trump . Lucy, originaria de Inglaterra, viajó a Texas, Estados Unidos, a visitar a su padre, igualmente originario del país europeo.

Sin embargo, la visita terminó en tragedia después de que Kris le disparara a Lucy directamente en el pecho el 10 de enero de 2025. Una reciente investigación forense en Cheshire, Reino Unido, ha puesto luz sobre los momentos previos al disparo que le quitó la vida.

An inquest has heard that British graduate Lucy Harrison was shot dead by her father in his Texas home in January 2025, hours after an argument about Donald Trump.



A grand jury later decided that no criminal charges would be brought.#UKNews pic.twitter.com/KKSbKEQPqt — BPI News (@BPINewsOrg) February 10, 2026

¿Qué sucedió entre Lucy y su padre?

Según el testimonio de su novio, Sam Littler, el día del incidente comenzó con una "gran discusión". El tema central fue Donald Trump, quien en ese momento se preparaba para su segunda investidura presidencial.

La tensión escaló cuando Lucy confrontó a su padre sobre temas de agresión sexual y la seguridad de las mujeres, un debate que la dejó profundamente afectada.

Padre de mujer asesinada en Estados Unidos tenía problemas de alcoholismo

A pesar de haber pasado por rehabilitación en el pasado, Kris Harrison admitió ante el tribunal que ese día tuvo una recaída. Las cámaras de seguridad de una tienda cercana lo captaron comprando vino blanco poco antes del mediodía.

La policía que llegó a la escena en Prosper, Texas, notó de inmediato el olor a alcohol en su aliento. Esta combinación de inestabilidad emocional por la discusión y el consumo de sustancias parece haber sido el detonante de lo que ocurrió minutos después.

BREAKING: 23-year-old British woman K*lled by her own father in Texas after heated Trump argument turns deadly.



Inquest reveals: Lucy Harrison challenged dad's Trump support, asked "How would you feel if I was the girl sexually assaulted?" (referencing allegations).



Alcoholic… pic.twitter.com/h3CuV9pFhK — i Expose Racists & Pedos (@SeeRacists) February 10, 2026

"Solo quería mostrarle el arma"

La versión del padre sostiene que no hubo intención de hacer daño. Según su declaración, ambos estaban viendo noticias sobre crímenes con armas cuando él decidió mostrarle su pistola Glock de 9 mm, la cual guardaba en la mesa de noche para "dar seguridad" a la familia.

Kris asegura que, al levantar el arma para enseñársela, esta se disparó de forma repentina. "No entendí qué había pasado, Lucy se cayó al instante", declaró. Sin embargo, el padre no pudo confirmar ante las autoridades si su dedo estaba o no en el gatillo al momento de la detonación.

Una investigación con tintes criminales

Aunque un gran jurado en Texas decidió no presentar cargos penales contra Kris Harrison, el proceso forense en el Reino Unido ha sido mucho más riguroso.

Los abogados del padre incluso intentaron que la forense a cargo del caso se retirara, acusándola de manejar la audiencia más como un juicio criminal que como una simple indagación de hechos.