Detienen a alcalde de Guayaquil, Ecuador; lo señalan de delincuencia organizada

La política en Ecuador ha dado un giro dramático este martes 10 de febrero. En un operativo que ha dejado atónitos a los ciudadanos, las autoridades detuvieron a Aquiles Álvarez, actual alcalde de Guayaquil, junto a sus hermanos Antonio y Xavier.

La acción forma parte del "Caso Goleada", una investigación que pone bajo la lupa una presunta red de delincuencia organizada.

🇪🇨 | Video muestra cómo fue la detención del alcalde de Guayaquil, en Ecuador, Aquiles Álvarez, por el caso Goleada, por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.pic.twitter.com/xhavvMqSGH — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 11, 2026

El grupo, compuesto por un total de 11 detenidos, fue trasladado de inmediato a Quito. Allí deberán enfrentar una audiencia de formulación de cargos por delitos graves: lavado de activos y defraudación tributaria.

Alcalde de Guayaquil tiene un largo historial

Esta no es la primera vez que el nombre de Aquiles Álvarez aparece en los expedientes de la Fiscalía. El alcalde ya se encontraba bajo proceso en el llamado "Caso Triple A", donde se le investigaba por supuesto tráfico de combustibles .

Un detalle que ha generado indignación es que, al momento de su captura, Álvarez no portaba el grillete electrónico que se le había impuesto como medida cautelar por el proceso anterior. Este incumplimiento complica aún más su situación frente a los tribunales.

Durante la detención también arrestaron a hermanos del alcalde

Los hermanos del alcalde, Antonio y Xavier Álvarez, también fueron arrestados bajo la sospecha de formar parte de este esquema financiero irregular.

Según la Fiscalía General del Estado, las pruebas apuntan a una estructura diseñada para mover dinero de procedencia dudosa y evadir impuestos de manera sistemática.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoGoleada: #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador ejecutan órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra 11 personas investigadas en esta causa, entre ellas los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier Á. (en desarrollo). pic.twitter.com/4JwtGmkDGJ — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 10, 2026

Guayaquil sin líder: ¿Quién manda ahora?

Mientras el alcalde era trasladado a la capital, el Cabildo de Guayaquil entró en una sesión de emergencia. Con 14 concejales presentes, la administración local intentó calmar las aguas de una crisis institucional evidente.

Cerca del mediodía, los funcionarios lanzaron un mensaje de unidad, asegurando que seguirán considerando a Álvarez como su líder legítimo y cerrando filas en su defensa.

¿Justicia o persecución política?

La respuesta desde el círculo político de Álvarez no se hizo esperar. Tatiana Coronel, vicealcaldesa de la ciudad, calificó la detención como un acto de "persecución política" .

Según su postura, el arresto busca silenciar a una de las voces opositoras más críticas del actual gobierno nacional. Para sus aliados, los tiempos legales de la Fiscalía coinciden sospechosamente con el clima electoral y de tensión política que vive el país.