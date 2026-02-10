Investigan 6 misteriosas muertes de ecologistas en montañas de Bulgaria; achacan “inestabilidad mental”

La fiscalía búlgara investiga las muertes de seis personas en las montañas del oeste de Bulgaria durante la última semana. El caso genera especulaciones y teorías conspirativas entre los búlgaros por sus circunstancias extrañas.

Tragedia en el Petrohan: La misteriosa muerte de 6 ecologistas en Bulgaria

El incidente comenzó el 1 de febrero de 2026, cuando tres personas murieron cerca de una cabaña montañosa por Petrohan, en la provincia de Vratsa. Los fiscales sospechan de homicidios y posteriores suicidios o únicamente suicidios puros.

La cabaña, base de la ONG llamada “Agencia Nacional para el Control de Áreas Protegidas”, se incendió después. Sus miembros se hacían llamar “guardabosques”, patrullaban cerca de la frontera serbia y ayudaban a la policía fronteriza durante años.

Abrazos antes del fuego: El escalofriante video de seguridad que grabó el final del grupo

Cinco de las víctimas pertenecían a esta ONG dedicada a la protección de la naturaleza; vivían en la cabaña. El sexto era un niño de 15 años, hijo de un amigo. La policía liberó videos de cámaras de vigilancia del 1 de febrero, los cuales muestran a las seis personas abrazándose y despidiéndose mutuamente a las 10:08 horas. Luego, las tres que quedaron en la cabaña la prenden fuego a las 20:44 horas.

Cerca de los cuerpos, los agentes hallaron cuatro casquillos, dos pistolas y un rifle. Expertos forenses confirman disparos a corta distancia. Dentro de la cabaña, las autoridades encontraron libros budistas, pancartas y objetos relacionados con el budismo tibetano. La policía confirma que los miembros practicaban esta religión.

Inestabilidad mental en el grupo: pariente revela desesperación antes de las muertes

Angel Papalev, jefe del Departamento de Policía Criminal de la Policía Nacional de Bulgaria , reveló detalles clave. Un familiar de uno de los involucrados contó que alrededor de los últimos meses había una “terrible inestabilidad mental” entre los integrantes del grupo.

“Desesperación por la realidad, el cumplimiento de sus metas, la actitud de las autoridades estatales hacia ellos, la actitud de sus patrocinadores, y no ven sentido en continuar su asociación, actividad y camino”, señaló el jefe de la policía.

El segundo hallazgo: Los tres cuerpos en el camper del pico Okolchitsa

El 8 de febrero de 2026, policías descubrieron otros tres cuerpos en una camioneta camper en el área de Okolchitsa Peak, los cuales los relacionan al triple homicidio inicial. Dos presentaban heridas en la cabeza; la autopsia del tercero sigue en curso.

Videos de la policía muestran agentes revisando la cabaña: hallan cartas, dibujos y más elementos budistas. Otros clips capturan el camper hallado, servicios de emergencia en el sitio y policías cerca del vehículo con los tres cuerpos adicionales.

Los fiscales comparan los dos triples fallecimientos con la serie de televisión de los 90 “Twin Peaks”, por la falta de claridad que alimenta rumores.