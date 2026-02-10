FBI divulga imágenes de supuesto secuestrador de Nancy Guthrie, madre de famosa conductora de TV en Estados Unidos

La búsqueda de Nancy Guthrie , de 84 años, madre de la famosa conductora de TV en Estados Unidos, Savannah Guthrie, ha dado un vuelco visual importante.

Este martes, el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima publicaron imágenes y videos que muestran a una persona enmascarada merodeando el porche de la casa de Nancy en Tucson, Arizona, justo la mañana en que desapareció.

En los clips liberados, se observa a un individuo con una mochila y lo que parece ser un arma en el cinturón. En una de las grabaciones, el sujeto levanta una mano enguantada hacia la cámara de seguridad; en otra, sostiene una linterna con la boca mientras utiliza vegetación del jardín para cubrir el lente y bloquear la vista.

Surveillance video footage has been recovered of a possible suspect in the disappearance of Savannah Guthrie’s mom, Nancy Guthrie, which has been released by law enforcement. 🎥: FBI pic.twitter.com/ZFb35WhT0k — Page Six (@PageSix) February 10, 2026

Así obtuvieron la grabación del sospechoso

Lo curioso de este hallazgo es que, inicialmente, se pensó que no existía registro visual porque la familia no contaba con un servicio de almacenamiento en la nube. Sin embargo, gracias a una colaboración entre el FBI y Google, se logró recuperar "datos residuales" de los sistemas internos de las cámaras Nest.

Estos fragmentos de video permitieron reconstruir los últimos momentos previos a que la conexión fuera cortada manualmente.

Familia de conductora de TV pidió ayuda mediante redes sociales

Savannah Guthrie, reconocida presentadora del programa "Today", reaccionó de inmediato en sus redes sociales . Con un mensaje cargado de esperanza y urgencia, pidió a la ciudadanía observar bien las imágenes: "Alguien ahí fuera reconoce a esta persona. Creemos que ella sigue viva. Tráiganla a casa".

La familia incluso se ha dirigido directamente a quienes puedan tenerla, asegurando que están dispuestos a pagar por su liberación.

White House press secretary Karoline Leavitt said President Trump had reviewed the new images and footage released by the FBI of a new subject in the Nancy Guthrie disappearance on Tuesday and reiterated support for the Guthrie family.



“The president encourages any American… pic.twitter.com/U3Ev9ZCCod — CBS News (@CBSNews) February 10, 2026

Sujeto captado podría no ser el sospechoso principal

El FBI ha identificado a este individuo como un "sujeto de interés" y no necesariamente como el sospechoso principal aún, pero su comportamiento sugiere que conocía la ubicación de las cámaras.

Además de este video, los investigadores han confiscado cámaras del techo y el automóvil de Nancy para buscar huellas dactilares o cualquier rastro genético que haya dejado el intruso.

El tiempo corre por la salud de Nancy

La urgencia del caso no es solo por la desaparición, sino por la salud de la mujer de 84 años. Las autoridades confirmaron que Nancy dejó en casa medicamentos críticos que necesita diariamente. Este detalle ha intensificado las labores de búsqueda , que ya cumplen su segunda semana sin que se haya establecido contacto nuevo tras una nota de rescate que pedía pagos en Bitcoin.

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Ofrecen recompensa por madre de Savannah Guthrie

El Director del FBI, Kash Patel, ha estado supervisando personalmente las operaciones en Arizona. Actualmente, se ofrece una recompensa de 50 mil dólares a cualquier persona que proporcione información que conduzca al paradero de Nancy o a la condena de los responsables.

El mensaje de las autoridades es claro: cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser la pieza que falta en este rompecabezas.