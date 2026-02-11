“Venía con mis hijas”: Gustavo Petro denuncia intento de atentado

El presidente de Colombia, Gustavo Petro denunció este 10 de febrero de 2026 un intento de atentado, luego de que su equipo de seguridad detectara un riesgo durante un traslado aéreo en helicóptero por el norte de su país.

De acuerdo con el propio mandatario, la aeronave no pudo aterrizar en el punto previsto debido a información que advertía sobre un posible ataque armado contra el helicóptero. Ante el riesgo, el plan de vuelo fue modificado y la aeronave se mantuvo en el aire durante varias horas hasta llegar a una zona segura.

Petro afirmó que existen intenciones de dañarlo físicamente, aunque hasta el momento no ha señalado responsables directos ni se han dado a conocer detalles oficiales sobre detenidos o autores del presunto plan.

¿Qué dijo Petro sobre el intento de atentado?

El presidente explicó que la alerta se activó mientras se encontraba en pleno vuelo, cuando su esquema de seguridad recibió información que apuntaba a un riesgo real contra su integridad. Según lo que explicó durante el Consejo de Ministros (realizado para atender la emergencia en Colombia ), el helicóptero fue desviado como medida preventiva para evitar cualquier posibilidad de ataque.

Petro sostuvo que este episodio se suma a otras amenazas previas que ha denunciado desde el inicio de su gobierno, en un contexto marcado por tensiones con grupos armados y estructuras criminales en distintas regiones del país.

¿Qué se sabe hasta ahora del supuesto plan?

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han difundido información oficial adicional sobre el origen de la amenaza ni han confirmado la existencia de personas detenidas por estos hechos.

El señalamiento del presidente se basa en reportes de seguridad recibidos durante el vuelo, por lo que el caso permanece en fase de verificación e investigación, según el propio relato del mandatario.

Amenazas en un país marcado por la violencia política

Colombia tiene un largo historial de violencia contra figuras políticas, líderes sociales y funcionarios públicos. Desde hace décadas se tiene registro de operaciones de organizaciones criminales y redes del narcotráfico. Aunque el país ha avanzado en distintos procesos de pacificación, los riesgos para quienes ocupan cargos públicos siguen presentes en varias regiones.

El propio Gustavo Petro ha señalado en otras ocasiones que su gobierno enfrenta resistencias y amenazas.