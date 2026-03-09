VIDEO: ¿Una bruja en Europa? Captan espectacular bola de fuego en cielos de Bélgica, Francia, Alemania y otros países

¡Todo un espectáculo! El pasado domingo 8 de marzo, una brillante bola de fuego iluminó los cielos de cinco países de Europa, sorprendiendo a miles de ciudadanos que lograron ver y capturar el video este gran espectáculo, pero ¿qué era este fenómeno?

La bola de fuego logró verse en Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos.

De punto de luz a esfera brillante: Así fue el paso de la bola de fuego en Europa

El video de la bola de fuego logró ser capturado por las cámaras de meteoritos, incluyendo la red europea All Sky7, los expertos en defensa planetaria, quienes ya están analizando este evento.

Las cámaras muestran como una bola de fuego que atraviesa el cielo comienza como un pequeño punto de luz para después convertirse en una brillante esfera de luz.

El video se difundo en redes sociales, impactando a millones de usuarios de distintas partes del mundo.

La Agencia Espacial Europea, ya está investigando este fenómeno meteorológico; sin embargo, no ha dado más detalles sobre este hallazgo.

Bola de fuego deja fragmentos en suelo de Alemania

Por el momento, se estima que la bola de fuego era de pocos metros de diámetro. Por lo general, ese tipo de fenómenos entran a la atmósfera terrestre cada pocas semanas o incluso algunos años.

La bola de fuego dejó algunos fragmentos en el suelo de Koblenz ‐Güls, en Alemania. Hasta el momento no se reportan heridos o daños materiales por el paso de este fenómeno meteorológico.

Expertos aseguraron que debido a su sincronización y dirección, es probable que el objeto no sea detectable por los estudios de gran escala actuales.

¿Por qué aparecen bolas de fuego en el cielo?

Por lo general, las bolas de fuego en el cielo son meteoros muy brillantes, causados por las rocas espaciales que entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad.

Al entrar a la Tierra, la fricción con el aire las calienta drásticamente, provocando un resplandor luminoso. Además, estas bolas de fuego suelen desintegrarse antes de llegar al suelo.