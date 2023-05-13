VIDEO: Estudiante apuñala a su compañera por burlarse de su exposición

En redes sociales circuló un video de la agresión de una estudiante a una de sus compañeras porque se burló de su exposición escolar. El incidente ocurrió en una escuela de Manaus, Brasil.

La estudiante agredida fue llevada de emergencia a un hospital debido a las heridas que tenía en el rostro y el cuerpo, en tanto el menor que la agredió fue presentado ante las autoridades.

Momento en que estudiante apuñaló a su compañera

En las imágenes se vio a un grupo de jóvenes exponiendo al frente del salón, con una cartulina. Van pasando poco a poco, cuando uno de ellos pasó a hablar, una de las compañeras comenzó a reírse, lo que enfureció al adolescente.

#VIRAL | 🚨 Imágenes fuertes, se recomienda discreción.

Estudiante apuñala a compañera de clase sin motivo aparente pic.twitter.com/prW3fYNhFG — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 12, 2023

El joven soltó la cartulina que sostenía y con la pluma que tenía en la mano apuñaló a su compañera en la cara, cuando la chica se cubrió, el estudiante siguió atacándola en el resto del cuerpo. El resto de sus compañeros trataron de detenerlo. De fondo se escuchaban los gritos de pánico de la maestra y los estudiantes.

Se desconoce el motivo por el cuál el estudiante reaccionó con tal agresión, tampoco se ha informado el estado de salud de la adolescente agredida.

