¡Policías espectadores! Conductor es noqueado en plena calle durante pela; ya investigan

Un video que circula en redes sociales muestra a dos policías de tránsito de la SSC de la CDMX que no intervienen durante una pelea entre automovilistas , el cual terminó con uno de los involucrados noqueado en plena vía pública. Ante los hechos viralizados, las autoridades ya respondieron.

Pelea entre automovilistas deja a una persona noqueada; autoridades solo observan

Las imágenes provocaron una ola de críticas por la aparente omisión de los uniformados, quienes se limitaron a observar sin hacer valer su autoridad para frenar la agresión.

En el material audiovisual se aprecia cómo la discusión entre los conductores escala rápidamente hasta convertirse en una confrontación física. En el lugar se encontraban dos personas discutiendo y varias personas a su al rededor, entre ellas dos policías de tránsito que se limitaron a ver.

A pesar de que los hechos ocurrieron frente a los policías, estos no intervinieron de manera inmediata para separar a los involucrados o prevenir que la situación se saliera de control.

El momento más grave se da cuando uno de los automovilistas golpea a su contrincante, quien cae al suelo tras quedar inconsciente, mientras continúa golpeándolo aun estando en el suelo, en ese momento los policías solo separaron a las personas sin lograr tener un control de la situación.

La difusión del video encendió el debate en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la preparación, actuación y protocolos de los policías de tránsito ante situaciones de violencia.

¿Qué pasó con los policías tras el video que circula en redes sociales?

Ante la polémica, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, respecto al video que circula en redes sociales, personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya inició la integración de la carpeta de investigación administrativa correspondiente.

Como parte del procedimiento, los policías involucrados serán citados para rendir su declaración sobre los hechos captados en las imágenes.

La SSC señaló que será a través de esta investigación que se determine si los uniformados incurrieron en alguna falta administrativa por omisión o incumplimiento de sus funciones.