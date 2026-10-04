VIDEO | Así explotó bomba molotov a menor encapuchado en marcha del 2 de octubre en CDMX

Una bomba molotov explotó en la mano a un menor que pretendía arrojar durante la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México (CDMX), lo que le provocó graves lesiones y un video mostró el momento extacto del estallido durante la movilización por el 58 aniversario de la matanza de Tlatelolco.

La explosión ocurrió cuando un grupo de personas encapuchadas se encontraba en el Zócalo capitalino, punto de la movilización que estaba marcado como destino luego tras una marcha que partió desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

Graban explosión de bomba molotov en marcha del 2 de octubre

En redes sociales comenzó a circular un video del momento exacto en que dentro d eun grupo de manifestantes, un hombre se coloca para arrojar el explosivo, pero al momento de hacerlo, el objeto detonó antes de tiempo.

Al percatarse de la situación, algunos de los asistentes se acercaron a él tras ver que estaba herido, por lo que los servicios de emergencia, al saber de lo que había pasado, comenzaron a auxiliarlo.

Bomba molotov rebotó y explotó a menor en marcha en el Zócalo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los hechos ocurrieron cuando un integrante del grupo de personas encapuchadas encendió una bomba molotov e intentó arrojarla; sin embargo, el objeto rebotó y le provocó lesiones.

El herido resultó ser un menor de 17 años, quien fue atendido de manera inmediata por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Tras una primera valoración médica, fue diagnosticado con quemadura en mano derecha.

Herido de gravedad durante la marcha del 2 de Octubre... Un menor de 17 años fue alcanzado por la explosión de una bomba molotov cuando un contingente ingresaba al Zócalo de la CDMX. Autoridades reportan que sufrió lesiones graves. https://t.co/8Ufa5zwFVq https://t.co/GtqRQRH6sz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2026

Trasladan al hospital a menor herido por explosión de bomba molotov

Posteriormente, las autoridades actualizaron el estado de salud del menor e informaron que presentó fractura múltiple de la mano derecha con heridas avulsivas, así como quemaduras de primer grado en el cuello y la región supraclavicular, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Durante la marcha, paramédicos del ERUM también atendieron a 18 civiles que resultaron con lesiones menores y fueron auxiliados en el lugar.

Las autoridades informaron que en la movilización, un grupo de aproximadamente 200 personas con el rostro cubierto, ajenas a la organización de la marcha, que portaba tubos, martillos y mazos, palos, ocasionó daños al mobiliario urbano, estaciones del transporte público y establecimientos comerciales ubicados a lo largo del trayecto sobre Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo.

Al arribar al primer cuadro de la ciudad, lanzaron piedras, petardos, cohetones y diversos artefactos contra el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y Palacio Nacional.