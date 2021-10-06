VIDEO: Futbolista brasileño detenido por atacar a patadas al árbitro

Un encuentro deportivo terminó mal en Brasil cuando un futbolista, identificado como William Ribeiro, atacó a patadas al árbitro ante la mirada de los otros jugadores, una acción que derivó en su detención acusado de tentativa de homicidio.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de octubre, durante un juego de la Segunda División del Campeonato Gaúcho de Brasil, entre el Sporting Club Sao Paulo y el EC Guaraní, en el estadio Edmundo Félix de Río Grande do Sul.

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Un video que circula en redes sociales muestra a los jugadores que disputaban la segunda mitad del encuentro, cuando el futbolista brasileño cayó en la cancha tras pelear el balón, entonces pidió que se marcara una falta, lo que el silbante Rodrigo Crivellaro no aceptó.

En ese momento, Ribeiro le hizo reclamaciones al árbitro por su decisión, por lo que el silbante decidió amonestar al jugador con una tarjeta amarilla, esto lo habría molestado y corrió hacia Crivellaro, que terminó tirado en la cancha y recibió algunas patadas.

El resto de los jugadores detuvo al futbolista brasileño, que siguió dando patadas a los hombres que intentaron calmarlo. Mientras tanto, una ambulancia entró al terreno de juego para trasladar a Crivellaro a un hospital.

ÁRBITRO É AGREDIDO EM JOGO DA SEGUNDA DIVISÃO NO RS - O árbitro #RodrigoCrivellaro foi agredido pelo jogador #WilliamRibeiro, do #SaoPaulo-RS, na noite desta segunda-feira (4), em jogo da Série A2 do #CampeonatoGaucho. O árbitro foi socorrido e o jogador foi detido pela PM. pic.twitter.com/4Eftmi5nDh — Explora Digital (@exploradigital_) October 5, 2021

Futbolista brasileño que cometió el ataque tiene antecedentes penales

Después del altercado, Ribeiro fue arrestado por la policía en la cancha y llevado a una comisaría, donde se le imputó el cargo de tentativa de homicidio, debido a que el árbitro fue atacado mientras estaba tirada en el pasto y no podía defenderse, según medios internacionales.

“Fue un ataque fuerte y violento. Ribeiro dio patadas en la cabeza del árbitro y lo dejó inconsciente, no tuvo oportunidad alguna de defenderse”, dijo el jefe de la policía Vinicius Lourenco.

La audiencia del futbolista brasileño se realizó en Venancio Aires, en la región central de Río Grande do Sul, a cargo de la jueza Cristina Junqueira, quien determinó que el acusado fuera liberado bajo fianza.

De acuerdo con medios brasileños, el jugador tiene antecedentes penales, uno por lesiones corporales y otros dos por causar disturbios. Los casos se registraron en 2009 y en este 2021.

Tiene algunas multas de la policía por diversas lesiones corporales. En algunas ocasiones se ha visto envuelto en peleas dentro del panorama deportivo. Ya tiene varias agresiones en su vida pasada.

Tras el ataque a patadas, el Sporting Club Sao Paulo terminó el contrato que tenía con el futbolista brasileño. “Pedimos todas las disculpas del mundo al profesional agredido y a su familia, así como al público de manera general por la lamentable escena”, detalló el club.

Mientras que el árbitro ya fue dado de alta, luego de permanecer en observación y descartar lesiones de gravedad. Al abandonar el hospital, Crivellaro mencionó que el jugador necesita tratamiento ya que es “una persona totalmente descontrolada que merece estar preso durante mucho tiempo”.

Árbitro Rodrigo Crivellaro acaba de receber alta do hospital. @divisaodeacesso



🎥: André Pereira / RBS TV pic.twitter.com/tX5uXMk7MK — Gaúcho Informa (@GauchoInforma) October 5, 2021

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