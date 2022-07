Video: Así fue la granizada en Arandas, Jalisco

La granizada en Arandas Jalisco hizo que decenas de viviendas se inundaran El granizo tap la tubera causando que los habitantes perdieran sus pertenencias

Era la una y media de la mañana de este martes 12 de julio cuando comenzó la granizada en Arandas, Jalisco.

“Cuando me asomé por la ventana se veía prácticamente el aire que era como para todos lados no era el granizo y la tormenta el viento era como cruzado para los cuatros lados entonces yo pensé que no se iba a volar tejabanes y todo si se oía el viento fuertísimo yo no sé si era ahora sí una tromba o no sé", narró Éricka Delgado, una de las habitantes de este municipio.

Las calles se convirtieron en ríos, arrastraba palos, lodo y una gran cantidad de granizo que llegó a los 50 centímetros.

Miguel fue uno de los más afectados, la fuerza del agua provocó que tronara la puerta principal y comenzará a ingresar al domicilio.

“Estábamos dormidos se queda un primo de mi ex y ya fue cuando él nos avisó que estaba entrando mucha agua, nos paramos y ya era mucha el agua que estaba adentro”, señaló Miguel Mulgado.

Intentaron destapar el drenaje pero por la gran cantidad de granizo no se pudo.

Ropa, colchones, muebles terminaron flotando.