VIDEO: Hallan horno clandestino con restos humanos en Tlaquepaque, Jalisco

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco decidió ir tras una pista recibida por personas anónimos en la zona conocida como "El Barranzón" en la colonia Artesanos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque y en donde este domingo 15 de octubre localizaron restos óseos calcinados en un horno clandestino del que todavía salía humo.

Hasta el momento se desconoce cuántos cuerpos fueron calcinados, si corresponden a mujeres y hombres.

Por este hallazgo, la zona fue acordonada por policías de Tlaquepaque quiénes fungieron como primeros respondientes. En tanto, la Fiscalía de Jalisco informó que se realizan las investigaciones necesarias para dar con los responsables de estos hechos.

"El Barrancón" lugar donde tiran de todo

Es conocido como "El Barrancón", ese lugar donde avientan todo tipo de desechos sólidos, localizan cuerpos, asesinan y ahora hasta realizan inhumaciones en hornos.

Se ubica sobre la vía a Manzanillo su cruce más cercano la calle Sauce en la colonia Artesanos en San Pedro Tlaquepaque. Años atrás en el punto habían encontrado a un "pozolero", lugar donde disolvían a personas en ácido.

Este domingo a través de reportes anónimos el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco decidieron agarrar palas, guantes y varillas para seguir buscando a los suyos.



Índira Navarro, representante de colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, relata: "Decidimos bajar y pues nos encontramos con algo muy feo los mentados hornos o le llaman también donde queman, crematorios y lamentablemente del descubrimiento que se hizo son bastantes no se imaginan la cantidad de restos óseos ya calcinados incluso se está prendido todavía el horno dicen que desde hace dos días las personas alrededores lo prendieron en la noche".

Se desconoce cuántos cuerpos hallaron en horno clandestino

Hasta el momento se desconoce cuántos cuerpos fueron calcinados, si corresponden a mujeres y hombres, además también fueron localizadas prendas de vestir.

"Se tienen que cercenar, se tiene que hacer la exhumación con mucho cuidado y ya que tienden los huesos al momento de desvanecer. En esta parte está una tipo bote grande donde hay otro tipo de huesos también pero hay prendas también lamentablemente calcinadas la mayoría de hombre", señaló Índira Navarro.

Las madres buscadoras de Jalisco tomadas de la mano agradecieron poder encontrar a quiénes seguramente son cuerpos de personas que se encuentran desaparecidas.

La zona fue acordonada por policías de Tlaquepaque quiénes fungieron como primeros respondientes, en tanto que se pidió el apoyo al agente del Ministerio Público y los servicios forenses para hacer las diligencias y el levantamiento de los restos óseos.

La Fiscalía de Jalisco informó que se realizan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este hecho atroz.